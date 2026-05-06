Construyen aula y mejoran instalaciones en escuela de La Paz

El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, ejecuta trabajos de refuncionalización en la escuela N° 90 “Canal de Beagle” de la ciudad de La Paz, con el objetivo de incorporar un nuevo espacio áulico y mejorar las condiciones generales del edificio.

El establecimiento se encuentra ubicado a 200 metros de la avenida Hipólito Irigoyen, en el acceso sur a la ciudad desde la conexión de las rutas nacionales 12 y 6, alberga a estudiantes de nivel inicial y primario. La obra permitirá sumar un aula, mejorar instalaciones y adecuar espacios del edificio. La intervención cuenta con una inversión provincial de 37.453.016 pesos y un plazo de ejecución de 75 días corridos.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que “es un establecimiento que crece junto a los chicos, y para su funcionamiento es fundamental contar con instalaciones seguras, accesibles y adecuadas que beneficien a los estudiantes y docentes. La incorporación de un aula en esta escuela es parte del trabajo sostenido que llevamos adelante en toda la provincia para fortalecer la infraestructura escolar y mejorar las condiciones edilicias donde se enseña y se aprende”.

En cuanto al proyecto de obra, se prevé transformar la antigua casa habitación, que se utiliza como depósito, en un nuevo espacio áulico. Para ello, se realizan trabajos de demolición y reorganización del sector, reparación de filtraciones en la cubierta, adecuación de la instalación eléctrica, construcción de un nuevo depósito, mejoras en sanitarios y trabajos de pintura e impermeabilización en las áreas intervenidas. La firma El Trébol Construcciones está a cargo de los trabajos.

Cabe mencionar que el edificio fue construido en 1973 como parte del programa “Ford para la educación”, impulsado por la Fundación Ford y su red de concesionarios, que promovió la edificación y donación de 41 escuelas rurales en distintas comunidades del país. Lo que originalmente era un sector periférico hoy se integra al entramado urbano de La Paz.