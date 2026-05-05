Abrieron las inscripciones para el Servicio Penitenciario de Entre Ríos

Este miércoles abren las inscripciones para integrarse a las filas del Servicio Penitenciario Provincial. La inscripción se realiza de manera online para ingresar a la Escuela de Agentes Penitenciarios Sargento Adolfo Emilio Reynoso.

La formación se lleva a cabo en el Campus Educativo de la ciudad de Villaguay, bajo una modalidad de internado con una duración de seis meses. Al finalizar el trayecto formativo, las y los alumnos egresan con el título de “Agente Penitenciario” de Formación Profesional Nivel III, avalado por la resolución 2936/21 del Consejo General de Educación (CGE).

En esta oportunidad, la convocatoria está segmentada por género y residencia legal. Es requisito excluyente que el domicilio que figura en el DNI al momento de la inscripción corresponda a las siguientes localidades:

Para postulantes Masculinos, la residencia debe ser en Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay.

Para postulantes femeninas, la convocatoria es exclusiva para residentes de Paraná (incluyendo San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda).