Nueva cohorte: “Capacitación sobre Acceso a Justicia y Género: Ley Micaela”

La Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) informó que se encuentra abierta la inscripción a la 48va. cohorte de la “Capacitación sobre Acceso a Justicia y Género – Ley Micaela – ” , la cual se desarrollará desde el 6 de mayo hasta el 20 de de mayo próximo, bajo modalidad virtual y asincrónica, en un plazo de 15 días corridos.

Su cursado acredita el cumplimiento a la obligatoriedad de la capacitación en Ley Micaela conforme, además, lo resuelto en el Acuerdo General Nº 24/23 del 12/09/23, Punto 11º a), el cual dispuso recordar a todos los integrantes del Poder Judicial respecto de la obligación de capacitarse en materia de género, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional N° 27.499, “Ley Micaela” de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, y al Acuerdo General N° 09/24 del 30.04.24, Punto 7º b), el cual intimó a aquellos miembros de la magistratura y el funcionariado que a la fecha no han acreditado dicha formación.

La capacitación sobre “Acceso a Justicia y Género – Ley Micaela-” está dirigida exclusivamente para integrantes del Poder Judicial de Entre Ríos.

Formulario de inscripción: https://www.jusentrerios.gov.ar/events/acceso-a-justicia-y-genero-exclusivamente-para-agentes-del-poder-judicial-de-er-15/

Para mayor información comunicarse a la OM STJER llamando o por mensajes al whatsapp 343 -4464376.