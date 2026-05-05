Invitan a participar de una nueva edición de los Juegos Culturales Entrerrianos destinados a niños y jóvenes de 12 a 18 años de toda la provincia en categorías Sub 15, Sub 18 y Única.

La temática de este año es Territorios que hablan: identidades en movimiento. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura.

La modalidad de participación es individual o grupal. Las disciplinas son: canto solista, freestyle, fotografía, artes visuales bidimensionales, cuento, poesía, videominuto, danza (individual y pareja), teatro (unipersonal y grupal), historieta, payada y conjunto musical.

Cronograma:

Inscripciones abiertas hasta el 30 de junio a las 13.

Instancias locales: julio/agosto.

Encuentros regionales: agosto/septiembre, en Hernández, Ubajay, San José de Feliciano, Crespo y San Salvador.

Final provincial: 2 de octubre en Nogoyá.

Todas las propuestas serán evaluadas por jurados especializados.

Consultas en el área de Cultura de cada localidad o al mail: juegosculturalesentrerrianos@gmail.com