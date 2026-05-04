Se ejecutarán obras para mejorar instalaciones del Hospital San Martín de Paraná

El gobierno de Entre Ríos llevará adelante la ejecución de una obra que permitirá garantizar el correcto funcionamiento de las calderas en el Hospital San Martín de Paraná y mejorar las condiciones de atención hospitalarias. La intervención comprende una inversión provincial de 29 millones de pesos.

Los trabajos contemplan la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de cañerías de gas natural en media y baja presión, destinadas a abastecer las calderas del establecimiento ya que el suministro de vapor es esencial para el funcionamiento de la cocina, cocción de alimentos, lavadero, lavado, secado y planchado de la ropa y esterilización.

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura realizará el acto administrativo de apertura de sobres el martes 5 de mayo a las 10 en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. La obra presenta un presupuesto oficial de 29.170.182 pesos y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Al respecto el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló la importancia de sumar obras en materia de infraestructura hospitalaria. “En este caso, el correcto funcionamiento de las instalaciones es fundamental para preservar este establecimiento de referencia en la provincia. Esta obra permitirá mejores condiciones en cuanto servicios hospitalarios, como la esterilización, la preparación de alimentos y las tareas de lavandería, así como las prestaciones esenciales para pacientes y personal de salud”.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, indicó que, si bien el hospital cuenta con gas natural, actualmente no dispone de la conexión necesaria para alimentar la caldera y producir vapor de forma continua y eficiente. “Así que esta obra va a ser muy beneficiosa porque va a permitir poner en funcionamiento la generación de vapor, un insumo esencial para áreas críticas”, explicó.

El funcionario precisó que, en el sector de cocina, su ausencia impide el uso de marmitas; en el lavadero, limita el funcionamiento de lavadoras y planchas que operan a vapor; y en Esterilización, si bien existen equipos que generan vapor, no reemplazan un sistema central, más eficiente y adecuado para sostener la demanda. “Por eso, avanzar con esta instalación es fundamental para recuperar capacidad operativa, optimizar procesos y garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento en servicios clave del hospital”, concluyó.

En cuanto al proyecto, las calderas se encuentran ubicadas en un local existente que fue construido para tal fin, faltando únicamente la conexión definitiva a la cañería de gas natural. El tendido se ejecutará desde la estación primaria ubicada en calle Enrique Carbó hasta el nuevo gabinete secundario, en el sector del playón de maniobras y estacionamiento de ambulancia.