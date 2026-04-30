Invitan a conmemorar el Día del Trabajador con música, emprendedores y una muestra histórica

El Gobierno de Entre Ríos invita al festejo que se desarrollará este viernes 1° de mayo en la Plaza San Miguel, de Paraná. Desde el mediodía habrá gastronomía y, desde las 15, comenzará la feria y una muestra alusiva en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón. La entrada es libre y gratuita.

El secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, destacó: «Es muy importante para la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y para el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, que la provincia se desarrolle con el trabajo como eje central. Esta propuesta reconoce el rol fundamental de los trabajadores de distintos sectores y es una oportunidad para que puedan pasar una linda jornada en familia».

Por su parte, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, invitó a presenciar las distintas actividades y remarcó la importancia de entender la cultura «como una industria que genera empleo, donde los artistas de la provincia además de expresar una sensibilidad y una identidad, desarrollan un oficio, una profesión».

Programación

El evento busca generar un ámbito de celebración que combine memoria, identidad y producción local, retomando el espíritu de las actividades realizadas el año pasado en el marco del Día del Trabajador.

Desde el mediodía comenzarán a funcionar los puestos gastronómicos y la ambientación musical a cargo de DJ Fer Bruera, mientras que desde las 15 se habilitará la feria de emprendedores.

En simultáneo, de 15 a 18, en el Museo Histórico Provincial, se inaugurará la muestra «Manos que hacen mundo», en articulación con el Museo Provincial de Bellas Artes. Se trata de una exposición homenaje al trabajo y los oficios, integrada por piezas patrimoniales y aportes de sindicatos y espacios culturales de la provincia.

La programación artística en el escenario de la plaza comenzará a las 18, con los grupos Groove Amor, Brujazz, Facundo Torresán Grupo y Vintrack.

Emprendedores y sindicatos

La directora de Economía Social de la provincia, Rosario Ledri, informó que habrá más de 40 emprendedores de distintos rubros con presencia de la marca Manos Entrerrianas. «Los emprendedores entrerrianos tienen un potencial enorme y esta feria es el escenario ideal para que puedan mostrarlo», sostuvo.

Por último, el coordinador gremial, José Trlin Carelli, valoró «la apertura del Gobierno provincial de convocar al movimiento obrero para realizar esta propuesta». También, informó que durante la jornada se elaborará un guiso solidario impulsado por sindicatos junto a comedores comunitarios de Paraná, que será distribuido por la noche, fortaleciendo el carácter colectivo y solidario del encuentro.