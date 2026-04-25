COMENZARON DOS OBRAS MÁS EN HASENKAMP

El informe Municipal dice que esta semana dimos inicio a dos importantes proyectos que mejorarán la infraestructura urbana y los espacios públicos de la localidad.

👉 El martes comenzó el proyecto de colocación de adoquines en calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Mitre y Mendoza. Esta obra permitirá mejorar la transitabilidad y durabilidad de la calzada. Solicitamos tener presente esta información al momento de circular.

👉 Por otro lado, el miércoles se puso en marcha la obra de remodelación de los juegos en la Plaza San Martín, un espacio de encuentro para las familias. Los trabajos incluyen la renovación y mejora de los sectores de juego, con el objetivo de ofrecer un lugar más seguro, moderno y accesible para niñas y niños.

☝️ Estamos haciendo obras que mejoran la calidad de vida y fortalecen nuestros espacios comunes.

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