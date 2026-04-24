Crespo celebró sus 138 años con anuncios y proyectos para el desarrollo

Durante el acto central, autoridades destacaron el crecimiento de la ciudad y anunciaron nuevas obras, soluciones habitacionales y proyectos vinculados a la economía circular. “El ADN crespense, que es este esfuerzo compartido y esta ayuda mutua, es un valor fundamental del desarrollo”, valoraron.

a ciudad de Crespo celebró este viernes sus 138 años de fundación con un acto conmemorativo en el que se repasó su historia y se anunciaron obras y proyectos orientados al desarrollo local. La actividad contó con la participación de autoridades municipales, provinciales y referentes del ámbito político y productivo.

El intendente Marcelo Cerruti destacó a Elonce la importancia de la fecha y señaló que, además de recordar los orígenes de la ciudad, la jornada permitió avanzar en iniciativas concretas para el futuro. En ese marco, anunció “la ejecución de 60 soluciones habitacionales, de las cuales 25 comenzarán en el corto plazo mediante un sistema de preinscripción y sorteo público para garantizar transparencia”.

También informó sobre la intervención de un predio de 28 hectáreas perteneciente al Destacamento Vigilancia Cuartel “Crespo” del Ejército Argentino, de las cuales 14 fueron asignadas de manera provisoria al municipio. Allí se proyecta el desarrollo de un parque con el objetivo de generar nuevos espacios verdes para el disfrute de los vecinos. “Para la primavera tendremos un parque más para aprovechar en la barriada de la zona sur de la ciudad”, valoró.