Convocan a participar del segundo ciclo de Cocina Entrerriana con Historia

Será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.

La apertura del ciclo será el encuentro de Cocineras y Cocineros Entrerrianos Raíz entrerriana. Cocinar desde donde somos, pensado como una instancia participativa para compartir experiencias, analizar la actualidad gastronómica y construir una mirada colectiva que supere el trabajo individual en cocina.

La primera actividad se realizará este lunes 27 de abril, de 16 a 20, en un predio ubicado en calle 1586 S/N de la ciudad de Paraná (https://shortlink.uk/1tdDs).

Esta primera jornada cuenta con el acompañamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná.

Los interesados pueden inscribirse a traves del link que ese encuentra adjunto.