Echagüe será anfitrión de la Feria del Libro

El próximo lunes 20 de abril, el Atlético Echagüe Club será escenario de una jornada especial con la realización de la Feria del Libro, una propuesta cultural impulsada por la Editorial Municipal de la Paraná.

La actividad contará con la participación de instituciones educativas como las escuelas Michelangelo, Normal, República de Chile y Entre Ríos, generando un espacio de encuentro, aprendizaje y promoción de la lectura para toda la comunidad.

El circuito se desarrollará en distintos espacios del club, incluyendo Salón Affinis, el Estadio Chico y el quincho lindero, permitiendo una dinámica activa y participativa a lo largo de toda la mañana. El cierre tendrá lugar en el Estadio Luis Butta, con una batucada que le pondrá ritmo y color al final de la jornada.

Desde las 8:00 horas comenzarán las tareas de organización y armado de los espacios, dando inicio a un evento que reafirma el compromiso de la institución con la cultura, la educación y la integración social.