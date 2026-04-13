Piérola analiza el presente y los proyectos de Echagüe

A dos años del inicio de su gestión al frente del Atlético Echagüe Club, el presidente Gustavo Piérola traza un balance marcado por la reorganización institucional y la proyección a futuro. En este tiempo, la conducción ha puesto el foco en recuperar la parte social, fortalecer el rol de las subcomisiones y avanzar en mejoras clave en la infraestructura del club.

En diálogo con el Departamento de Prensa del AEC, Piérola repasó los principales logros alcanzados, valoró los progresos en materia edilicia y dejó en claro los objetivos que aún quedan por delante en el camino de consolidar a Echagüe como una institución en crecimiento.

“En estos dos años nos hemos abocado fundamentalmente a cambios estructurales en cuanto a la organización de club, hacerlo más inclusivo, más abierto, con participación de las subcomisiones, armado en base a departamentos y áreas para poder ramificar los esfuerzos humanos; y bueno, poco a poco lo vamos logrando en un club que estaba bastante deteriorado, caído y un poco abandonado. Lo estamos poniendo a punto y en valor todo lo que tenemos en infraestructura”, expresó el dirigente cuya gestión se inició el 6 de abril de 2024.

Respecto de las mejoras y obras que impulsa de forma continua la Comisión Directiva, Piérola aseveró: “Con los pocos recursos que tenemos en épocas tan difíciles, vamos remodelando, mejorando las instalaciones. Por estos días concluimos arreglos de baños, cañerías, luminarias, pintura general del club. Seguimos abocados en esos proyectos que son pequeñas y medianas obras, que es lo que nos están permitiendo los recursos del club”.

LA IMPORTANCIA DE LO SOCIAL

Piérola resaltó la relevancia del trabajo que ha realizado la institución más allá de lo edilicio y lo deportivo, al destacar el rol del club como motor social y cultural, fundamental para la contención comunitaria, inclusión y formación de valores. “Desde su concepción fundacional, Echagüe tiene la obligación de ser un club social. Hemos realizado gran cantidad de actividades para nuestros socios, acompañados de las Subcomisiones, con el objetivo de unir a la familia echagüense: Bailes, bingos, celebraciones deportivas, ferias y encuentros sociales”.

Allí agradeció el acompañamiento del grupo de socios vitalicios, que de forma permanente se encuentran asistiendo a la Directiva para todas las mejoras realizadas en este período de gestión.

MEJORAS EN LAS PILETAS CLIMATIZADAS

“Durante las últimas semanas hemos apuntalado los arreglos en las piletas climatizadas. En la carpa de la piscina mediana se reformó totalmente la estructura metálica que estaba muy decaída, muy corroída por lo que es el vapor de cloro. Se hicieron trabajos de herrería profundos, lo cual quedó muy bien. En tanto, en la otra pileta, la grande de invierno, se arregló el techo que tenía todas partes óxido, se cambiaron chapas, se cambiaron cumbreras, tirantes que estaban totalmente corroídos, se pintó en la pared final. Además, en las tres paredes del extremo sur se le hizo todo un machimbrado, toda la extensión de la pared con machimbre de PVC, y también en el hall de ingreso a ambos vestuarios se cambió el piso con antideslizante, las paredes con cerámicos y también luminarias”, explicó.

Luego prosiguió: “Esta semana que viene estamos cambiando las chapas, plastias laterales que también están viejas y bastante quemadas por placas transparentes, lo que va a permitir el ingreso de luz solar y generar un ambiente más cómodo para el invierno”.

LOS SUEÑOS DE SEGUIR CRECIENDO

En ese mismo orden, Piérola también analizó algunos proyectos más ambiciosos para la continuidad de su mandato e indicó que “estamos trabajando con ingenieros y con arquitectos para el tema del cerramiento del playón y la terraza. También pensamos en la posibilidad de poner dos canchas de entrenamiento en el estadio Luis Butta; sacando cuatro escalones de la platea nos permitirá completar el parquet y tener dos canchas de entrenamiento que nos hace mucha falta”.

Otra de las obras en carpeta, es la del museo ubicado en el salón social: “Estamos esperando el proyecto de lo que va a ser el cerramiento del salón de la terraza porque van a ir dos o tres columnas; el primer paso será tener proyecto de ingeniería y después sí encaminaremos este deseo que llevará el nombre de Juan Laurencich, que es un gran dirigente que ha tenido el club”.

Por último, la Directiva y la Subcomisión de Hockey sobre Césped continúan trabajando en la compra de la carpeta de césped sintético para la disciplina que se instalará en el Predio Los Arenales, ubicado en Ayacucho y Echeverría. “Eso ya está encaminado, estamos viendo con importadores para poder traerla”, cerró Piérola, con la satisfacción de concretar un viejo anhelo de la institución.