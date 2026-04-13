Se repararán techos, sanitarios y gimnasio en una escuela de Concordia

El Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para la ejecución de obras en la escuela Nº 2 José Gervasio Artigas, de Concordia, con un presupuesto oficial de 38 millones de pesos. Las intervenciones comprenden trabajos de reparación en cubiertas, sanitarios y el gimnasio.

El acto administrativo tendrá lugar el jueves 16 de abril, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, en el marco de la planificación de obras que lleva adelante el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura para mejorar las condiciones edilicias en establecimientos educativos del territorio provincial.

La institución se encuentra ubicada en calle Antártida Argentina 174 y alberga una matrícula de 165 alumnos. El edificio presenta distintas problemáticas edilicias como filtraciones en cubiertas, deterioro de cielorrasos con riesgo de desprendimiento, y hundimientos de pisos en algunos sectores. Por otro lado, en el gimnasio se verificaron problemas en el sistema de desagüe cloacal al igual que en el sector de sanitarios, lo que afecta el normal funcionamiento del edificio.

Al respecto, el ministro Hernán Jacob, señaló: “Nuestro objetivo es que estudiantes y el personal que trabaja en las instalaciones cuenten con espacios adecuados, que acompañen y fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este caso, se da respuesta concreta a un problema edilicio que presenta el establecimiento y que requiere intervenciones para garantizar condiciones seguras, tanto en el dictado de clases como en las actividades deportivas”.

Detalles de la obra

El proyecto prevé la reparación e impermeabilización de cubiertas, el recambio de cenefas y la reposición de cielorrasos afectados y también se ejecutará la reconstrucción de sectores de piso dañados. En materia sanitaria, se realizará la provisión y colocación de griferías y la limpieza y desobstrucción de cañerías cloacales. Además, se intervendrá en los desagües pluviales para optimizar su funcionamiento.

Por otra parte, se instalarán extractores mecánicos de aire en el gimnasio y se adecuarán las instalaciones de gas existentes. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y funcionamiento general del establecimiento.