Soreira confía en un triunfo electoral de Frigerio

El pre candidato a senador provincial por el departamento Federal, Pablo Soreira, consideró que se avecinan “importantes cambios políticos para la provincia ya que el triunfo electoral de Rogelio Frigerio, le permitirá a Entre Ríos salir de la situación de postración a la que la llevaron las distintas gestiones del justicialismo”.

Soreira, actual intendente de Sauce de Luna, afirmo: “Es evidente que la gente quiere un cambio no solo para la provincia sino también para el departamento Federal y es por esa razón que estamos trabajando en pos de avanzar electoralmente con nuestra propuesta para acompañar la futura gestión de Frigerio Gobernador, desde una banca en el senado de la provincia”.

Indicó que “estamos haciendo un relevamiento de las necesidades de cada lugar de nuestro departamento, de cada localidad, y apuntamos a trasladar nuestra experiencia de gestión en Sauce de Luna, para enarbolar las propuestas y los proyectos que sean necesarios para contribuir al desarrollo departamental”.

Afirmó luego: “Lamentablemente el actual gobierno no nos ha acompañado en muchas de las iniciativas que hemos presentado, por eso es que también asumo mi compromiso para, desde la senaduría, gestionar en favor de las localidades del departamento Federal, sin sectarismo y cualquiera sea el color político, ya que no hay que actuar con mezquindades como lo ha hecho la gestión de Bordet, mientras Rogelio Frigerio tiene muy bien en claro, que tendrá un gobierno de puertas abiertas para todas las inquietudes que favorezcan al conjunto del pueblo entrerriano”, concluyó.