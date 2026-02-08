Joel Gassmann completa la primera clasificación del año en Paraná con la mira puesta en la remontada

El Turismo Nacional Clase 3 puso en marcha su calendario 2026 en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde el piloto de Crespo, Joel Gassmann, completó la jornada clasificatoria inicial finalizando 21.

Al mando del Chevrolet Cruze de la Escudería JT, el entrerriano trabajó intensamente en la puesta a punto, mostrando destellos de gran potencial a pesar de un resultado final que no reflejó el ritmo real del auto.

De menor a mayor en los ensayos

La actividad comenzó con buenas sensaciones para Gassmann. En el primer entrenamiento oficial, logró ubicarse en la 10ª posición, confirmando un buen arranque. Para el segundo ensayo, el rendimiento mejoró notablemente: Joel marcó tiempos para ser 6º, a solo medio segundo de la punta. Sin embargo, debido a una quita de tiempos por exceder los límites de pista, quedó reclasificado en el puesto 18.

Clasificación y sensaciones

A la hora de la verdad, la clasificación oficial resultó más compleja de lo esperado. Si bien el equipo confiaba en pelear en el lote de vanguardia basándose en los registros de los entrenamientos, el resultado final dejó un sabor agridulce en el box del Cruze número 8.

“Fue una clasificación que nos dejó con gusto a poco”, confesó Joel tras bajarse del auto. “En el segundo entrenamiento nos habíamos metido entre los diez; si bien nos sacaron la vuelta, el tiempo era de sexto puesto a medio segundo de la punta. Sinceramente, pensé que íbamos a estar mejor en clasificación”.

El desafío del domingo

Pese al panorama, el “Gigante de Crespo” no baja los brazos y apuesta a la capacidad de avance de su unidad para las baterías dominicales.

“Ahora toca trabajar para conseguir un buen ritmo y ver si podemos avanzar. Será un fin de semana duro, pero vamos a ir en búsqueda de los puntos”, concluyó el piloto.

Cronograma para el Domingo

Joel Gassmann formará parte de la tercera serie clasificatoria, partiendo desde la 7ª posición (cuarta fila).

Series: A partir de las 11:25 hs.