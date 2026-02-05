El Senado tendrá su sesión preparatoria el 11 de febrero

La vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria para la sesión preparatoria, que será el día miércoles 11 de febrero próximo a las 17 horas.

En la oportunidad se definirá quienes ocuparán los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Cuerpo para el 147º Período Legislativo, que se iniciará formalmente a mediados de este mes.

El encuentro será en el recinto del Senado, en la planta baja de la Casa de Gobierno.

Convocatoria a sesión

Además, la vicegobernadora Aluani convocó a sesión de prórroga al Senado.

En este caso la citación es para los días martes 10 a las 19 horas; para el miércoles 11 a las 13 horas y para el jueves 12 de febrero a las 11 horas.