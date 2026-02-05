Con políticas públicas la provincia acompaña el desarrollo de la lechería

El fortalecimiento de la cadena láctea fue el eje de la agenda que llevaron adelante autoridades del Gobierno entrerriano y representantes del sector industrial, este jueves en Casa de Gobierno.

«La generación de empleo privado es un objetivo central de esta gestión; es mandato del gobernador Rogelio Frigerio trabajar junto a nuestros industriales y todos quienes integran la cadena, para facilitar las inversiones que expresan crecimiento», definió el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quien estuvo acompañado de su equipo técnico y político.

Participaron del encuentro el presidente del Centro de Industrias Lácteas de Entre Ríos y su vice (Ciler) Alberto Fontana, de Lácteos Camps y Mario Fontana, de la firma Layna); María José Paulini, de Esperanza Blanca; Héctor Farías, de Quesos Don Gastón; por Lácteos LW, Florencia Herrera; y por Estancia Doña Luisa, Raúl Conté.

Participaron también los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Raúl Boc- Ho; y de Industria, Catriel Tonutti; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry. Durante el encuentro, del que formaron parte representantes de la Secretaría de Trabajo, los presentes intercambiaron experiencias acerca del estado actual de la industria láctea.