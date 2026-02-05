Feb 05

Con políticas públicas la provincia acompaña el desarrollo de la lechería

El fortalecimiento de la cadena láctea fue el eje de la agenda que llevaron adelante autoridades del Gobierno entrerriano y representantes del sector industrial, este jueves en Casa de Gobierno.

«La generación de empleo privado es un objetivo central de esta gestión; es mandato del gobernador Rogelio Frigerio trabajar junto a nuestros industriales y todos quienes integran la cadena, para facilitar las inversiones que expresan crecimiento», definió el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quien estuvo acompañado de su equipo técnico y político.

Participaron del encuentro el presidente del Centro de Industrias Lácteas de Entre Ríos y su vice (Ciler) Alberto Fontana, de Lácteos Camps y Mario Fontana, de la firma Layna); María José Paulini, de Esperanza Blanca; Héctor Farías, de Quesos Don Gastón; por Lácteos LW, Florencia Herrera; y por Estancia Doña Luisa, Raúl Conté.

Participaron también los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Raúl Boc- Ho; y de Industria, Catriel Tonutti; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry. Durante el encuentro, del que formaron parte representantes de la Secretaría de Trabajo, los presentes intercambiaron experiencias acerca del estado actual de la industria láctea.

