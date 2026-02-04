El maíz se encamina a liderar la rentabilidad en Entre Ríos con proyecciones favorables para 2026

Según el reporte del SIBER, la combinación de rendimientos esperados y precios a futuro permitiría alcanzar márgenes positivos en toda la provincia, destacándose la zona este como la de mayor beneficio económico.

El escenario para el maíz en la provincia de Entre Ríos presenta perspectivas sumamente optimistas para la presente campaña, consolidándose nuevamente como una de las opciones más atractivas para el sector agrícola. De acuerdo al último informe del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la cotización actual en la pizarra Rosario se ubica en los U$S 188 por tonelada, aunque se proyecta una ligera tendencia a la baja hacia la época de cosecha, con valores que rondarían los U$S 181 por tonelada para el mes de abril. A pesar de este descenso, los precios se mantendrían en niveles similares a los de la campaña 2024/25, periodo en el cual el cereal se consagró como el cultivo con mayor rentabilidad en el territorio provincial.

El análisis económico actual arroja resultados alentadores tanto para productores que operan en campo propio como para aquellos bajo la modalidad de arrendamiento. En el caso específico de los productores arrendatarios, se estima un margen positivo aproximado de U$S 210 por hectárea, lo que representa una rentabilidad neta del 17%. No obstante, este desempeño financiero no es uniforme en toda la geografía entrerriana, ya que existe una marcada brecha según la ubicación productiva. La zona este se posiciona como la región más rentable, con beneficios proyectados de U$S 360 por hectárea gracias a sus elevados rendimientos. Este nivel de ganancias es seguido de cerca por las zonas norte y oeste, con márgenes de U$S 353 y U$S 342 respectivamente. En contraste, la zona sur muestra el desempeño más ajustado con un margen de apenas U$S 43 por hectárea, condicionado por un rinde proyectado de 5.900 kilos.

En cuanto a la estrategia de comercialización, el sector ya ha comenzado a asegurar sus operaciones para mitigar riesgos de volatilidad. Los datos de SIO Granos indican que cerca del 17% de la producción estimada para la campaña 2025/26 ya ha sido negociada. Hasta mediados de enero, se comercializaron aproximadamente 315.000 toneladas bajo la modalidad de precio hecho, logrando valores que superan las proyecciones para el cierre de abril y los registros de la campaña anterior. A esto se suman otras 261.300 toneladas concertadas bajo la modalidad a fijar precio, lo que refleja un dinamismo comercial anticipado ante un ciclo productivo que promete sostener la vitalidad económica del campo entrerriano.

(Informe Litoral)