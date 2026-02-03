Comuna Curtiembre: Trabajos en escuelas

“Seguimos trabajando en las escuelas del ejido para garantizar un inicio de clases como corresponde!!”, se indicó en un informe de la Comuna.

“En este caso se trabajó en las escuelas:

•N° 47 José Maria Gutiérrez

•N° 121 Sor Juana Inés de la Cruz

•N° 172 Catamarca y N°70 Senderos

Muchas gracias a todo el personal comunal tanto hombres como mujeres que trabajan codo a codo para que esto sea posible!!.

Agradecemos especialmente a un productor de la zona por proporcionarnos, de manera gratuita y desinteresada, la desmalezadora para el parquizado de áreas grandes!!”, se destacó.