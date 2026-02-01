Encapuchados asaltaron a empresario de Paraná, lo maniataron y huyeron en su auto

Tres delincuentes armados sorprendieron al propietario de un planta de gas envasado cuando cerraba el predio ubicado sobre Ruta 12, lo obligaron a reingresar y le exigieron dinero. Elonce pudo saber que el vehículo fue hallado abandonado a pocos metros.

Un violento asalto se registró en las últimas horas de este sábado en una planta de gas envasado ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 17,7, en jurisdicción de Colonia Avellaneda, cuando el propietario del establecimiento fue sorprendido por tres sujetos encapuchados y armados, consignó El Once.

Tras la intervención del personal policial de la Comisaría Colonia Avellaneda, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, quien relató que, cuando se disponía a retirarse del predio y cerraba el portón de acceso, fue abordado por tres hombres encapuchados que portaban armas de fuego. Los sujetos lo obligaron a reingresar junto con su automóvil y, una vez dentro, lo maniataron.

De acuerdo al testimonio de la víctima, los delincuentes le exigieron la entrega de dinero. Sin embargo, al no obtener el botín que esperaban, decidieron huir del lugar llevándose el vehículo de la víctima y una baja suma de dinero en efectivo.

Momentos después, el propietario logró zafar de las ataduras y, al constatar que los asaltantes se habían retirado, dio aviso inmediato al 911.

Tras un rápido operativo, el rodado sustraído fue hallado abandonado a unos 400 metros del lugar, sobre la Ruta Nacional 12, en dirección a la ciudad de

En el procedimiento intervinieron efectivos de las comisarías de Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes.

Asimismo, se dio intervención a personal de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la Dirección General de Policía Científica, que trabajaron en la escena para recabar pruebas que permitan identificar a los autores del hecho.