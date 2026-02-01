En Seguí los chicos disfrutaron de una jornada de juegos acuáticos y campamento



En el marco de las Acciones de Verano que promueve el gobierno de Entre Ríos, el Centro de Educación Física (CEF) Nº 34, Educando en Salud y en Movimiento, de Seguí realizó jornadas de juegos acuáticos, bicicleteada y campamento, con una propuesta recreativa destinada a niños de la localidad.

Durante la actividad, los chicos compartieron en el polideportivo municipal juegos en el agua que combinan diversión, risas y trabajo en equipo, en el contexto de la colonia de verano que se desarrolla de manera articulada entre el CEF, dependiente del Consejo General de Educación (CGE) a través de la Dirección de Educación Física, y la Municipalidad de Seguí.

La directora de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), Belén Nesa visitó el polideportivo donde se desarrollan las actividades y expresó su satisfacción por la respuesta de la comunidad a la iniciativa.

En tanto, el coordinador del CEF Nº 34, Juan Manuel Micheloud, señaló que “en diciembre las Acciones de Verano estuvieron destinadas a adultos mayores, para personas de más de 60 años, con la participación de alrededor de 30 inscriptos, y una colonia inclusiva. También se desarrollaron clases de gimnasia acuática”.

En tanto, precisó que “durante enero las actividades están orientadas a chicos de 5 a 12 años, del que están participando 180 niños”, y adelantó que “en febrero continuará únicamente el taller de gimnasia acuática”.

El coordinador apuntó que se desarrollan clases de natación, taller de vida en la naturaleza, deportes y recreación, caminatas, bicicleteadas, campamento. Adelantó que están organizando una fiesta de disfraces y la visita de otra colonia