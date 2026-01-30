OSER y el Ministerio de Salud de la provincia suman prestaciones médicas

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) y el Ministerio de Salud provincial firmaron un nuevo convenio marco, que actualiza, ordena y regula la relación prestacional entre ambas instituciones.

El encuentro tuvo lugar este jueves en la sede central de la Obra Social y estuvo encabezado por el presidente de OSER, Mariano Gallego y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Con la firma del convenio se busca fortalecer toda la red sanitaria provincial, asegurar un mayor acceso a prestaciones, mejorar la previsibilidad y gestión del sistema de salud entrerriano.

En relación al convenio, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco indicó: “Venimos trabajando desde hace varios meses junto a los equipos técnicos de ambas instituciones en la renovación de este convenio, en el marco de la nueva estructura de la Obra Social de Entre Ríos. Esta firma es el resultado de un proceso de diálogo y planificación que nos permite actualizar y fortalecer el vínculo desde la red pública de salud”.

“Uno de los aspectos más importantes es la ampliación de prestaciones en algunos centros de atención primaria de la salud, incorporando prácticas que no estaban contempladas hasta ahora”, agregó Blanzaco, al tiempo que destacó: “Esto nos permite dar una mejor respuesta a los efectores y seguir fortaleciendo el sistema público, garantizando mayor accesibilidad y calidad en la atención”.

Este convenio establece un sistema de reciprocidad y colaboración mutua, permitiendo prestación de servicios de salud sin coseguro para los afiliados de OSER, un marco claro de derechos y obligaciones entre las partes, organización y actualización del padrón de establecimientos y profesionales y reglas transparentes para la facturación, pagos y actualización de valores, garantizando previsibilidad.