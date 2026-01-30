Sortean jurados para cubrir cargos en la Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos anunció la realización de un acto público fundamental para el avance de los concursos que buscan cubrir puestos estratégicos en la estructura judicial de la provincia. El próximo viernes 6 de febrero, se llevará a cabo el sorteo de los jurados técnicos que evaluarán a los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción.

Detalles del acto

La ceremonia tendrá lugar a las 9:30 en el Museo de Casa de Gobierno (calle México 297, Paraná). Al ser un acto público, se garantiza la transparencia en la selección de los especialistas que tendrán la responsabilidad de calificar las pruebas de oposición de los postulantes.

Cargos a concursar

-Un Fiscal Anticorrupción (con asiento en Paraná).

-Un Fiscal Anticorrupción Adjunto (con asiento en Paraná).

-Un Fiscal Anticorrupción Adjunto (con asiento en Concordia).

-Un Fiscal Auxiliar (con asiento en Paraná).

Institucionalidad y transparencia

La Fiscalía Anticorrupción es un órgano de vital importancia, diseñado para investigar delitos contra la administración pública y hechos de corrupción en todo el territorio provincial. La designación de sus integrantes mediante concurso público y con jurados sorteados bajo estricto control institucional busca asegurar la idoneidad y la independencia de quienes ocupen estos roles.