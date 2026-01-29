Fiesta Nacional del Mate en Paraná: hay más entradas disponibles para la venta

La Fiesta Nacional del Mate genera amplias expectativas por la grilla de artistas; se amplió el sector preferencial y hay más entradas disponibles para la venta.

La ciudad de Paraná palpita una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate que tendrá como artista principal a Lali Espósito y hay disponibilidad de entradas.

En diálogo con Elonce, el subsecretario de Turismo de la comuna, Agustín Clavenzani, confirmó que, si bien la entrada es libre y gratuita, se amplió el sector preferencial por lo que hay más entradas disponibles para la venta a través de la tiquetera virtual.

La superficie fue incrementada entre un 20 y un 25 por ciento, lo que se tradujo en una mayor disponibilidad de tickets para el área ubicada junto al escenario.

Las autoridades recordaron que las entradas continúan a la venta a través de entradauno.com, y que se sumó un beneficio especial mediante una alianza con el Banco de Entre Ríos y el Banco de Santa Fe. Quienes adquieran sus tickets con tarjeta a través de la plataforma podrán acceder al pago en tres cuotas sin interés.

“El sector preferencial se ha ampliado, podemos hablar que hay entre un 20 y un 25% más de superficie y hay más entradas a la venta para este sector debido a la demanda”, explicó Clavenzani.

Si bien el espectáculo es de entrada libre y gratuita, quienes adquieran el ticket para el sector preferencial podrán permanecer en un espacio lindero al escenario, con comodidades especiales. El área cuenta con gastronomía propia, sanitarios exclusivos y un acceso diferenciado.

Clavenzani recordó que en la edición anterior la primera noche convocó a 60.000 personas, mientras que la segunda jornada alcanzó a 90.000 asistentes, lo que motivó la decisión de ampliar el espacio ante la fuerte demanda.

Modalidad de acceso

Quienes compren su entrada recibirán un código QR, que luego será canjeado por una pulsera que permitirá ingresar de manera ordenada por un acceso exclusivo al sector preferencial. El equipo de comunicación municipal informó que difundirá en los próximos días los puntos de retiro y los ingresos habilitados.

Artistas y operativo

Clavenzani destacó que el evento contará con figuras de primer nivel como Lali, además de Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Los Nocheros, Rally Barrionuevo, Rombai, Coti, junto a más de 100 artistas locales que participaron del premate y del Ensamble del Paraná.

Tras ello, subrayó el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno provincial, la Policía de Entre Ríos, Prefectura y las áreas de salud, con un operativo integral de seguridad. “La Fiesta Nacional del Mate es una ventana de promoción turística de la ciudad de Paraná para todo el país”.

Finalmente, el funcionario mencionó que en los próximos días, se dará a conocer un plano sobre los sectores que podrán ser ocupados por el público que no adquiera su entrada para el sector preferencial y desde ya sugirió asistir al predio “temprano”. Los espectáculos inician a la hora 18. Elonce.com