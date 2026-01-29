La provincia participó de actividades en Chile por invitación de organismos internacionales

En el marco de una instancia de intercambio y cooperación con autoridades sanitarias chilenas, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, participó de una agenda de trabajo en el país trasandino, orientada a conocer el modelo de salud digital y telemedicina que se desarrolla en Chile.

La actividad se llevó adelante a partir de una invitación del Banco Mundial y del Ministerio de Salud chileno.

La agenda se desarrolló entre el lunes 26 y el miércoles 28, y el titular de la cartera sanitaria entrerriana estuvo acompañado por el director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Santiago Romero Ayala, y el director de Integración de Sistemas e Interoperatividad Digital en Salud, Emilio Arengo.

El objetivo principal de la iniciativa fue que el Ministerio de Salud de Entre Ríos pudiera conocer de primera mano la experiencia chilena en la implementación del Modelo de Atención de Salud Digital, así como los desafíos, aprendizajes y procesos asociados a la incorporación de la telemedicina dentro de su red asistencial.

Durante la visita, se promovió un intercambio técnico con equipos del Ministerio de Salud de Chile, centrado en aspectos estratégicos, organizativos y operativos del sistema de salud digital. En este sentido, las actividades incluyeron instancias de diálogo sobre gobernanza, procesos, modelos de atención, uso de tecnologías digitales en la red sanitaria y experiencias de implementación de la telesalud en los distintos niveles de atención.

Asimismo, la agenda contempló recorridas por establecimientos de salud y espacios de trabajo vinculados tanto a la atención primaria como hospitalaria, con el objetivo de observar experiencias concretas y fortalecer el intercambio de conocimientos entre ambos sistemas de salud.

La participación del ministro Blanzaco y parte de su equipo técnico se enmarcó en una política de cooperación y aprendizaje internacional, orientada a fortalecer las capacidades del sistema de salud público entrerriano, especialmente en materia de innovación, transformación digital y acceso equitativo a la atención sanitaria.