Incendio en un campo en Colonia Carrasco

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bovril, Hasenkamp y Alcaraz, trabajaron en la tarde de este Lunes 26 de Enero, en el campo de Negro Klug, a unos 17 km al noreste de Bovril ante el incendio de rollos.

Si bien, la situación fué controlada, el fuego alcanzó a consumir una cantidad importante de rollos, generando un daño y una pérdida económica considerable.

También cabe destacar el aporte de los vecinos, acompañando de cerca a este productor empeñoso en este momento.

Solo resta hacer guardia y controlar de que el fuego no se avive, para que no vuelva a tomar magnitud donde tambien está en juego y en cercanías, la producción de un lote con maíz.

Fuente: Fm Líder 102.1 Bovril