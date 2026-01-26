Entre Ríos bajo alerta por ola de calor: en Paraná se esperan 38º de máxima

La provincia de Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por temperaturas extremas. En la capital provincial la máxima podría llegar a los 38 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo y naranja bajo la provincia de Entre Ríos por temperaturas extremas.

Los departamentos Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante, Gualeguay y Villaguay están bajo un alerta naranja, mientras que para resto de la provincia rige un alerta amarillo.

n la ciudad de Paraná se espera una mínima de 24 grados y la máxima de 38 grados y el cielo estará mayormente nublado en la jornada de este lunes.

La ola de calor se extenderá durante toda la semana con máximas que rondarán entre los 35 y 37 grados. El martes podría haber algunos chaparrones y recién el sábado bajaría a 31º.

Para el resto del país

El lunes 26, las tormentas con características de alerta se harán presentes aún en la madrugada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro, parte de Cuyo, y durante la tarde y noche en el NOA.

NOA bajo alerta amarilla con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, acumulados de lluvia de entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

El núcleo de calor más destacado estará ubicado este lunes en Santiago del Estero, este de Catamarca y de Salta, Chaco y Formosa, con temperatura real medida entre 38 y 42 °C, y una sensación térmica extrema por encima de ese valor.

Este lunes 26 localidades del interior bonaerense, alejadas del efecto costero, las máximas oscilarán entre los 36 y 38 °C, por ejemplo dentro del AMBA, y con ST por encima de estos valores.

La PBA entre 30 y 32 °C de temperatura para a costa bonaerense, como un oasis de “alivio” si lo comparamos con localidades del interior provincial alejadas del efecto costero, en donde las máximas oscilarán entre los 36 y 38 °C, por ejemplo dentro del AMBA, y con ST por encima de estos valores.

El martes 27 en parte de la PBA, y en particular sobre el AMBA con ambiente muy inestable y probabilidad de algunos chaparrones y tormentas aisladas, con persistencia del calor y la humedad.

El resto de la semana continuará con condiciones inestables en el centro y norte, las tormentas aisladas también llegarán ahora al Litoral, NEA y este de PBA, rompiendo con la situación sinóptica de los últimos días que bloqueaba el avance de la lluvia. Esto se va a desarrollar sin demasiados cambios térmicos, persiste el ambiente caluroso y húmedo. El resto de la semana las máximas en el AMBA continuarán por encima de los 31°C.