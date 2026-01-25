Cada 25 de enero, en la Argentina se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico en memoria de José Luis Cabezas, asesinado en 1997 por ejercer su trabajo y romper el silencio del poder.

Cabezas era fotógrafo de Revista Noticias y retrató a figuras centrales del espectáculo, el deporte y la política.

Pero su nombre quedó marcado para siempre tras una imagen histórica: la primera foto pública del empresario Alfredo Yabrán, símbolo del poder en las sombras durante los años 90.

“No se olviden de Cabezas”, recordó La Capital de Rosario.