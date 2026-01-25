Ene 25

Día Nacional del Reportero Gráfico

Cada 25 de enero, en la Argentina se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico en memoria de José Luis Cabezas, asesinado en 1997 por ejercer su trabajo y romper el silencio del poder.

Cabezas era fotógrafo de Revista Noticias y retrató a figuras centrales del espectáculo, el deporte y la política.

Pero su nombre quedó marcado para siempre tras una imagen histórica: la primera foto pública del empresario Alfredo Yabrán, símbolo del poder en las sombras durante los años 90.

“No se olviden de Cabezas”, recordó La Capital de Rosario.

