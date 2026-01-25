COOPAR realizó la 1ª Muestra de Híbridos de Maíz – Campaña 2025/2026

El pasado 22 de enero, la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) llevó adelante la 1ª Muestra de Híbridos de Maíz correspondiente a la Campaña 2025/2026, en un lote demostrativo ubicado en un campo en producción del consejero Darío Miler.

La jornada contó con una destacada participación de representantes de semilleros, ingenieros agrónomos y más de 40 productores provenientes de Aranguren, Nogoyá, Lucas González, Victoria, General Ramírez, Don Cristóbal y Mansilla.

La actividad fue encabezada por el ingeniero agrónomo Leandro Musso, junto al equipo comercial de COOPAR, quien destacó y agradeció el acompañamiento de los productores, considerados pilares fundamentales para el desarrollo de este tipo de instancias técnicas.

Durante la recorrida se abordaron la presentación de híbridos —de ciclos completos e intermedios—, la aptitud silera y características morfológicas, la fecha de siembra, el potencial de rinde, así como la tecnología aplicada, la sanidad y la densidad de siembra.

En ese marco, el gerente de COOPAR, contador Marcelo Pagliaruza, expresó:

“Estamos muy conformes con estas jornadas, que nos permiten mostrar los distintos materiales que la cooperativa está comercializando y los resultados obtenidos. Agradezco especialmente al productor y director de COOPAR, Darío Miler, por poner a disposición el campo, y a todos los productores que nos acompañaron”.

Por su parte, el consejero Darío Miler señaló: “Tenemos una gran ventaja: contar con gente que investiga y prueba en el campo, que es el mejor lugar para hacerlo. Dentro de los híbridos hay un gran abanico, y el productor se lleva información concreta de su zona. Esto lo venimos realizando hace varios años junto a COOPAR, y la satisfacción es mutua”.

Asimismo, los representantes de los semilleros presentes destacaron el valor de compartir información comparativa para la toma de decisiones productivas. Al finalizar la jornada, se compartió un momento de camaradería entre los participantes.

Los semilleros que acompañaron la muestra fueron: ACA, Illinois, BASF, Supra y Argenetics.

COOPAR informa además que las próximas jornadas de Muestra de Híbridos de Maíz se realizarán el miércoles 28 de enero, a las 17:30 horas, en Camps, y el miércoles 4 de febrero, a las 17:30 horas, en Crucesitas Séptima.