Levantan la huelga en Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay tras intervención del gobierno 23 de enero de 2026

El Gobierno provincial intervino en el conflicto registrado en la planta «La China» de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, y posibilitó así la apertura de una instancia de diálogo entre la empresa y los trabajadores, lograndose el levantamiento de la medida de fuerza.

La planta ocupa alrededor de 900 trabajadores distribuidos en tres turnos, por lo que la situación genera una fuerte preocupación social y productiva en la región.

El conflicto se había originado a partir de la falta de pago de haberes y del SAC correspondiente al año 2025, situación que derivó en una medida de fuerza por parte de los trabajadores.

Ante este escenario, este jueves por indicación del gobernador Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales se hicieron presentes en Concepción del Uruguay para mediar entre representantes de la empresa y los trabajadores.

Durante el encuentro, la empresa reconoció que atraviesa una difícil situación económica, asumió el pago de una suma fija, y se comprometió a presentar en la próxima audiencia en la Secretaria de Trabajo un plan de pago que de “previsibilidad y certidumbre” a los trabajadores. Ante esta propuesta, los trabajadores resolvieron en asamblea levantar la medida de fuerza, lo que permite normalizar la actividad productiva.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso manifestó que “este es un gobierno que le pone el cuerpo a los conflictos y busca soluciones. Por eso, intervenimos convocamos a las partes y facilitamos una mesa de conciliación voluntaria, en la que participaron los secretarios de Trabajo y Gobiernos Locales, Mariano Camoirano y Ricardo Vales, representantes de las organizaciones sindicales y autoridades de la empresa, con el objetivo de encauzar el conflicto a través del diálogo. Lo hemos logrado y la planta “La China” volvió a funcionar”.

Troncoso resaltó: “Intervenimos como garante del diálogo, el trabajo y la producción, reafirmando el rol activo de la Provincia para encauzar los conflictos laborales y preservar la paz social. Reconocemos el gesto de ambas partes, sobre todo el sacrificio de los trabajadores al decidir retomar la producción».