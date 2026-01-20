Se licitan obras para pabellones en la Unidad Penal Nº8 de Federal

El Gobierno provincial avanza con el proceso licitatorio para su ejecución, que prevé la terminación de edificaciones para internos y la refuncionalización de un sector anexo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario provincial. El presupuesto oficial asciende a más de 1.500 millones de pesos.

Las obras tendrán lugar en la Unidad Penal Nº8 Bicentenario de la Revolución de Mayo, ubicada sobre la ruta provincial Nº5, a cinco kilómetros de Federal. El proyecto comprende la intervención en pabellones de alojamiento para internos con la construcción de nuevas celdas, puestos de vigilancia y la refuncionalización de un anexo, donde se dispondrán el salón de requisa, salón de visitas, puesto de guardia y sanitarios.

De manera contigua, se construirá el área de Sanidad, que contará con dos consultorios destinados a la atención médica y una cocina equipada con cámara frigorífica, sanitarios y depósitos para mercadería y residuos. Además, se incorporará un sector destinado a la industria, con espacios para oficinas o talleres y áreas semicubiertas para el desarrollo de actividades productivas. En total se intervendrá una superficie de 1.632 metros cuadrados.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, destacó la importancia de estas obras para el funcionamiento del sistema penitenciario provincial. «Esta inversión parte de una decisión política de fortalecer la infraestructura en materia de seguridad en el territorio, con mejoras en las condiciones edilicias y garantizando espacios adecuados para los internos como para el personal que trabaja diariamente en la unidad penal.» expresó. Asimismo, subrayó el trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad y Justicia para avanzar en una agenda común que consolide la infraestructura destinada a la seguridad en el territorio entrerriano.

Asimismo, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, sostuvo: «Nuestro objetivo es que las unidades penales de la provincia no solo sean lugares de alojamiento, sino espacios que cuenten con la infraestructura necesaria para la salud y el trabajo. Al mejorar las áreas de industria y sanidad en Federal, estamos brindando herramientas reales para la resocialización, cumpliendo con los estándares que exige la Justicia y mejorando el entorno de trabajo de nuestro personal penitenciario».

El presupuesto oficial de la obra asciende a 1.556.731.580 pesos y presenta un plazo de ejecución de 365 días corridos. La apertura de sobres está prevista para el miércoles 18 de febrero, a las 10 horas, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, en Paraná.

La concreción del proyecto permitirá mejorar el funcionamiento de los servicios esenciales y acompañar el crecimiento de la demanda en el territorio, además de optimizar las condiciones de alojamiento, atención y trabajo dentro de la unidad penal.