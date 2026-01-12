Se iniciará la construcción de 22 viviendas en Villa Elisa

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), avanzó con la firma del acta de inicio de obra para la ejecución de 22 viviendas en la localidad de Villa Elisa, departamento Colón.

El acta fue rubricada por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, junto al representante de la empresa Edico SRL, Darío Salvañal, responsable de la ejecución de la obra.

Las unidades habitacionales estarán compuestas por dos dormitorios y se enmarcan en una operatoria destinada a acompañar el crecimiento urbano y la consolidación de la localidad.

Luego de la firma, Schönhals expresó que el inicio de la obra «implica avanzar con soluciones concretas que responden a las necesidades habitacionales de Villa Elisa, con proyectos pensados para integrarse al desarrollo de la ciudad».

Finalmente, el presidente del IAPV remarcó que «la puesta en marcha de cada obra requiere planificación, gestión y trabajo articulado para que los proyectos se traduzcan en resultados efectivos para la comunidad».