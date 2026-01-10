Se presentó la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Del miércoles 14 al domingo 18 se desarrollará en Concepción del Uruguay una de las festividades más convocantes del verano entrerriano. En la puerta de ingreso a la microregión Caminos del Palacio, habrá propuestas deportivas, culturales y una destacada cartelera artística.

En representación de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, destacó el valor simbólico de la realización para la identidad turística provincial y señaló que «la Fiesta Nacional de la Playa de Río representa el nacimiento del turismo en Entre Ríos, un destino que se construyó históricamente a partir del río y la playa». Además, remarcó que se trata de una celebración que expresa «la esencia de la provincia y su vínculo con el entorno natural».

En cuanto a la programación artística y los servicios del predio, el responsable de prensa del festival, Ismael Ardaiz, explicó que «todas las noches el predio abrirá a las 19, con shows desde las 20, una grilla pensada para todos los públicos y entradas con valores populares». La fiesta contará con noches temáticas, una jornada infantil, más de 30 food trucks (camiones de comida), alrededor de 40 artesanos y espectáculos de artistas nacionales como Las Pelotas, La Joaqui y Luck Ra.

Por su parte, la directora de turismo municipal, María Laura Saad, anunció como principal novedad que Concepción del Uruguay será sede de la Playa Olímpica, una iniciativa impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COI). «Es un orgullo enorme ser una de las pocas playas de río del país elegidas, porque no solo respalda el trabajo deportivo que venimos realizando, sino que también posiciona a la ciudad en los niveles turístico y deportivo durante todo el año», afirmó.

La propuesta deportiva se desarrollará en la Isla del Puerto, a orillas del río Uruguay, e incluirá 14 disciplinas a lo largo de tres fines de semana, entre ellas seven de rugby, handball playa, vóleibol, hockey beach, fútbol femenino y ajedrez, además de competencias que ya son tradicionales en la ciudad.

La Fiesta Nacional de la Playa de Río se consolida como una propuesta integral y familiar, que combina deporte, música y gastronomía, y refuerza el posicionamiento de Concepción del Uruguay y de la microrregión Caminos del Palacio como destino de verano vinculado al río y la vida al aire libre.