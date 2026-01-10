Ocho organizaciones de la sociedad civil se postularon para integrar el consejo consultivo de Salud Mental

La provincia, a través del Ministerio de Salud, avanza en la conformación del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental para el período 2025-2027, que constituirá su tercer mandato desde su creación en 2021.

Se trata de un espacio que tiene como objetivo promover la construcción colectiva e intersectorial de políticas públicas en materia de salud mental. En esta oportunidad, fueron ocho las organizaciones de la sociedad civil que presentaron la documentación correspondiente para integrar el Consejo Consultivo Honorario.

La participación en este ámbito es ad honorem y busca fomentar la intervención activa de los distintos sectores de la sociedad en el diseño, seguimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.657/10 y la Ley Provincial de Adhesión Nº 10.445/16. El funcionamiento del Consejo implica la realización de reuniones periódicas, así como la elaboración de observaciones, recomendaciones y propuestas, en un intercambio permanente con el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental.

Postulantes al Consejo

En la categoría Organizaciones de usuarios y familiares vinculados al campo de la salud mental, se postuló el dispositivo sociolaboral del Hospital Escuela, de Paraná.

En la categoría Sindicatos que agrupen a trabajadores del campo de la salud mental, se presentaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos.

Para la categoría Espacios académicos del campo de la salud mental, se postularon la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (sede Paraná); la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); y la Cátedra de Salud Pública-Salud Mental de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

En la categoría Asociaciones y colegios profesionales del campo de la salud mental, los postulantes son el Colegio de Terapistas Ocupacionales y el Colegio de Trabajo Social, ambos de carácter provincial.

Las postulaciones se encuentran actualmente en proceso de evaluación de la documentación presentada.