El Parque Enrique Berduc continúa abierto al público con servicios y normas de conservación

El Parque Escolar Rural Enrique Berduc (Pereb), área natural protegida dependiente del Consejo General de Educación (CGE), permanece abierto al público y ofrece diversas propuestas recreativas, educativas y de contacto con la naturaleza, en el marco de un esquema de uso responsable y cuidado ambiental.

El ingreso es de uso público y se realiza únicamente en los sectores habilitados y en los horarios establecidos, bajo la supervisión del personal y guardavidas. El acceso es por orden de llegada y hasta completar la capacidad de carga de cada área. Durante los fines de semana y feriados se disponen servicios adicionales como proveeduría, actividades de ecoturismo y personal de atención al visitante, mientras que de lunes a viernes el acceso se realiza sin estos servicios. El parque abre a las 8 y cierra a las 20, permaneciendo el portón cerrado fuera de ese horario, salvo para acampantes o situaciones de emergencia. La playa está habilitada como balneario de viernes a domingos y feriados, de 13 a 19.

El acampe está permitido únicamente con registro previo y dentro del sector habilitado, que es de carácter agreste y no cuenta con tomacorrientes ni agua caliente. No se cobra adicional por carpa o motorhome, aunque sí se debe abonar la estadía diaria correspondiente a los valores vigentes para sábados, domingos y feriados, sin bonificaciones. El registro es obligatorio para acampar y no se realizan reservas para uso diurno.

En cuanto a los derechos de acceso, el valor diario para fines de semana y feriados es de 2.500 pesos por persona y el mismo monto por vehículo, con pago únicamente en efectivo. Los menores de 12 años no abonan para uso diurno y existen bonificaciones para vecinos de La Picada y Sauce Montrull.

“El Parque Escolar Rural Enrique Berduc es el área natural protegida más antigua de la provincia de Entre Ríos y una de las más antiguas del país. Es una entidad que depende del Consejo General de Educación y cumple un rol educativo fundamental”, destacó el director del parque, Alfredo Berduc. En ese sentido, remarcó que “durante el año recibimos a muchísimos grupos escolares e invitamos especialmente a los docentes a que, en época de clases, nos visiten y aprovechen los recorridos guiados”.

Además, señaló que “en la temporada estival, además de la playa y el camping, invitamos a la población a descubrir otras actividades que se pueden realizar, como la observación de aves, el reconocimiento de flora y fauna y los recorridos por el arroyo”. En relación con las actividades náuticas, Berduc subrayó que “para disfrutar del parque en bote particular, kayak, piragua o tabla de SUP es obligatorio ingresar con los elementos de seguridad, especialmente el chaleco salvavidas para todos”. Finalmente, adelantó que “se realizan recorridos nocturnos, caminatas organizadas y múltiples propuestas que permiten disfrutar de la naturaleza del parque durante todo el año”.

El parque cuenta con senderos de baja intensidad, estacionamiento, sanitarios abiertos las 24 horas, asadores, proveeduría, playa habilitada con guardavidas los fines de semana y paseos guiados en kayak con inscripción previa. Asimismo, rigen normas estrictas de convivencia y preservación ambiental, entre ellas la prohibición de mascotas, música, caza, pesca, fuego en lugares no autorizados y el respeto de los horarios de silencio nocturno.

Desde la administración del Pereb se recuerda que, al tratarse de un área natural protegida por la Ley Provincial N.º 10.479, es fundamental respetar la capacidad de carga y las indicaciones de los guardaparques. En caso de lluvias el día previo o el mismo día de la visita, el parque permanecerá cerrado por razones de seguridad.

Por consultas comunicarse con el télefono del Parque 3434 71-1413; para registrarse para acampar, conocer cómo llegar, horarios de transporte y acceder a más información sobre los servicios, se puede ingresar a https://linktr.ee/anp.pereb

Las novedades del parque también se difunden a través de las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, bajo el usuario @anp.pereb.