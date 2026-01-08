La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo, acompañó la presentación oficial de una nueva edición de los corsos de Gualeguay, una de las propuestas más convocantes del calendario estival entrerriano.

La provincia presentó los corsos de Gualeguay para el verano

El secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, encabezó la actividad de la que participaron la intendente de Gualeguay, Dora Bogdan, y la secretaria de Turismo de la ciudad, Florencia Fernández.

Durante el encuentro, Satto destacó el valor cultural y turístico de los carnavales gualeyos y remarcó su identidad popular. “Todo el pueblo de Gualeguay entra en modo fiesta cuando llegan los carnavales. Es una experiencia magnífica, por la calidad de la ornamentación, las coreografías y la música, que es realmente contagiosa”, expresó, al tiempo que invitó a disfrutar de la propuesta durante todo el verano.

Por su parte, la intendente Dora Bogdan subrayó el carácter participativo del evento y el atractivo integral de la ciudad. “El carnaval es un espectáculo fantástico, con tres comparsas y una característica que nos distingue, como es la espuma, donde el público interactúa y es parte de la fiesta”, señaló. Además, resaltó que quienes visiten la ciudad podrán disfrutar no solo de los corsos, sino también de sus espacios públicos, la costanera y los atractivos naturales cercanos.

En ese sentido, Bogdan valoró el trabajo de quienes hacen posible cada edición. “Detrás de cada comparsa hay un enorme esfuerzo, dedicación y amor. Año tras año nos sorprenden con lo que hacen en los talleres y con la puesta en escena que veremos en el corsódromo”, afirmó, e invitó a vecinos y turistas a sumarse a esta celebración.

Finalmente, la secretaria de Turismo de Gualeguay, Florencia Fernández, brindó detalles de la propuesta 2026. “El corso de Gualeguay es familiar y cercano, por eso es tan divertido. Este año participan las comparsas Carumbahí, Sisi y Zambaverá, y los invitamos a que vayan y lo vivan”, indicó. Asimismo, precisó que el carnaval comenzará el 10 de enero, se extenderá durante diez noches hasta fines de febrero y que las entradas se encuentran disponibles a través del sitio oficial corso.gualeguay.gov.ar.