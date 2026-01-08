Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Este miércoles se llevó a cabo la tercera Sesión de Prórroga en el marco del 146° Período Legislativo. Senadores dieron su voto a un proyecto con modificaciones, por lo que la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, pasada la hora 11, dio comienzo la Sesión de Prórroga presidida por el vicepresidente primero, Rafael Cavagna. Estuvieron presentes 16 legisladores, dando así el quórum reglamentario. Luego, se realizó el izamiento de las banderas nacional y provincial, por parte de los senadores Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos) y Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos), respectivamente.

Proyecto con modificaciones

Durante la sesión se dio tratamiento del orden del día, proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se reestablece por un año la vigencia de la Ley Nº 11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, de emergencia en Obras Públicas y Viales. La iniciativa obtuvo sanción en la Cámara de Diputados, el pasado 23 de diciembre.

El senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para aclarar que la iniciativa tomó estado parlamentario este martes, y se trabajó con los senadores para introducir modificaciones, por lo que el proyecto queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 1°: Restablécese la vigencia de la Ley N° 11.138 y su prórroga, a partir del 1° de enero de 2026 y hasta el día 31 de diciembre de 2026.

Artículo 2°: Facúltase al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencieren durante la vigencia de la Ley N° 11.138, su prórroga y de la presente, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen, enmarcados en las operaciones de crédito autorizados por la Ley N° 11.234.

Artículo 3°: Los Municipios y Comunas podrán sancionar una norma similar al espíritu y alcance de la presente.

Artículo 4°: Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer el cese de la emergencia en forma anticipada a su vencimiento, al verificarse el cumplimiento de los fines que la inspiran y a dictar normas reglamentarias, complementarias e interpretativas necesarias para su adecuada implementación. Artículo 5 º: De forma.

Por su parte, el senador Martín Oliva (Uruguay- Más para Entre Ríos), manifestó que “consideramos casi un nuevo proyecto, redactamos cinco artículos y lo trabajamos en conjunto, aunque no con coincidencia absoluta”. Hizo hincapié en que “muchos integrantes de nuestro bloque creemos en esto a pesar de que, en el 2020, en plena pandemia, siendo necesarias las emergencias, la oposición en ese momento no las acompañó. Sin embargo, creemos en la buena fe de que se necesita este instrumento para que no aumente la litigiosidad contra los entrerrianos”, resaltó. El presidente del bloque del PJ señaló, además, que “no coincidimos en nada que el Estado nacional esté ausente de la obra pública, y si el gobierno provincial quiere hacerse cargo de obras bienvenido sea”. Para cerrar, el legislador puso de relieve que “la gente nos votó para que trabajemos en conjunto y que se cuiden los intereses de la provincia”.

Argumentos para votos negativos

La senadora Claudia Silva pidió la palabra y expresó: “No estoy a favor del tratamiento que se le está dando a esta ley, las leyes de emergencia son para tratar situaciones excepcionales, transitorias, imprevisibles, y acá van transcurriendo dos años de gobierno de Rogelio Frigerio y ha tenido dos veces la ley de emergencia”. La senadora por el departamento Paraná señaló que “ahora iniciando el tercer año otra vez nos pide la ley, lo de transitoria se está tornando un trámite ordinario”. En la misma línea opinó que “esta ley no soluciona la estructura de fondo de la obra pública, es una extensión para cubrir demoras, desorden administrativo y dificultades de gestión que deberían haberse resuelto en plazos normales”. Entendió que “como legisladores, debemos exigirle al Poder Ejecutivo que fortalezca su capacidad de gestión, que ordene sus procedimientos y cumpla con sus obligaciones sin leyes de emergencia”.

En el mismo sentido, el senador Víctor Sanzberro dijo ante sus pares que “venimos de prórroga en prórroga y lo que es excepcionalidad pasa a ser habitualidad”. “Hay una institucionalidad que preservar”, sentenció el legislador y apuntó al desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, “el Gobierno federal está secando a las provincias y a los municipios, y este es el meollo de la cuestión, por lo que necesitamos una emergencia para hacernos cargos de esto”. El representante del departamento Victoria apuntó a una contradicción “con un programa que no nos conduce a ningún lado; personalmente creo que nos merecemos otra cosa, autonomía real, que se puede hacer obra pública, discutiendo el presupuesto, es la alternativa”. Hacia el final de su alocución manifestó que “en términos políticos quiero ser claro, no voy a acompañar absolutamente nada que tenga que ver con el desfinanciamiento o que derive de políticas que desfinancian las arcas públicas provinciales”.

Seguidamente se votó en general y en particular, y sin el acompañamiento de los dos senadores que pidieron la palabra, resultó aprobado el proyecto con las modificaciones propuestas, por lo que es devuelto en revisión a la Cámara de Diputados.

Declaración de Interés

En la sesión ingresó, se trató sobre tablas y se aprobó un proyecto de la senadora Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos), para declarar de interés por la Cámara, a la 14ª Fiesta Provincial del Pan Casero, a celebrarse en Sauce de Luna del 29 de enero al 1 de febrero.

Por otro lado, la senadora Miranda tomó la palabra hacia el final de la sesión para realizar algunas aclaraciones desde el recinto, hacia sus pares y la ciudadanía. “Hemos sido embarrados, ensuciados, y hemos cometido el error de callarnos la boca”, dijo la representante del departamento Federal. “Ingresé al Senado por voto directo de la gente, y ningún legislador desde el 2016 maneja plata de una obra, y no maneja otra cosa que su sueldo, todos los gastos salen de nuestro bolsillo, y no cobramos ni la mitad de lo que cobran los legisladores nacionales”, indicó. En esta línea, Miranda se explayó sobre temas como familiares en el área pública, contratados, y difamaciones en redes sociales.