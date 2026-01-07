Ene 07

Ferretería COOPAR presenta su propuesta para el Verano 2026

 

Ferretería COOPAR presenta su propuesta para el Verano 2026, con una amplia variedad de productos pensados para disfrutar el camping, las vacaciones y las actividades al aire libre.

En un solo lugar, se pueden encontrar: gazebos, mesas y sillones de camping, reposeras, conservadoras, sombrillas, carpas, banquetas, ventiladores, conservadoras para camioneros, bicicletas y accesorios.

Ferretería COOPAR invita a la comunidad a acercarse y prepararse para vivir el verano como más le gusta, con productos de calidad y atención personalizada.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.