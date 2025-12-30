Anuncio de construcción de 26 viviendas en Aranguren

En el programa Media Mañana, emitido por 96.5 Radio Popular Aranguren (FM Municipal), el presidente municipal Luis Siebenlist, acompañado por el secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz, confirmó una noticia de gran impacto para la comunidad: la construcción de 26 viviendas en la localidad.

El anuncio fue realizado tras la confirmación recibida por parte del presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), arquitecto Manuel Schönhals, con quien el municipio viene trabajando desde hace tiempo para concretar soluciones habitacionales para Aranguren.

Según se informó, el convenio se encuentra próximo a firmarse, lo que permitirá avanzar formalmente con el proyecto.

Las viviendas estarán ubicadas en terrenos municipales situados al noroeste de la localidad, en una zona que ya cuenta con infraestructura básica como tendido eléctrico, red cloacal y agua.

La obra significará una respuesta concreta a una demanda histórica y brindará una solución habitacional a 26 familias de Aranguren.

El presidente municipal destacó que se trata de un proyecto largamente anhelado, iniciado con gestiones que comenzaron en la administración anterior y que hoy llega a su concreción. “Es una excelente noticia para cerrar el año, porque sabemos lo que significa la vivienda para cada familia y la necesidad existente en nuestra comunidad”, expresó.

Por su parte, el secretario de Gobierno remarcó la importancia social del proyecto y la expectativa que genera en la población. “La vivienda es el lugar donde se construye la familia. Esperamos pronto comenzar a ver el movimiento de obra y avanzar ladrillo por ladrillo hacia este objetivo tan importante”, señaló.

Desde el municipio se resaltó que esta iniciativa forma parte de una política integral que busca acompañar el crecimiento de Aranguren, fortaleciendo el acceso a la vivienda, mejorando la infraestructura y generando condiciones para el desarrollo local.

La Municipalidad de Aranguren continuará informando a la comunidad sobre los avances del proyecto y los pasos administrativos necesarios para su ejecución.