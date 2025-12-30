Balbi destacó la primera Jornada de Apadrinamiento 2025 en COOPAR

En el programa COOPAR RADIO, Juan Adolfo Balbi, vicepresidente del Consejo de Administración de COOPAR, realizó un balance de lo que fue la primera Jornada de Apadrinamiento 2025, una iniciativa organizada por el Área de Recursos Humanos junto a los nuevos colaboradores de la cooperativa.

Durante la entrevista, Balbi destacó la importancia de esta experiencia impulsada por el responsable del área de Recursos Humanos, Nicolás Cardoso, que permitió generar un espacio de encuentro entre consejeros, gerencia y personal recientemente incorporado. “Fue una idea muy linda y muy fructífera. A veces la vorágine diaria hace que estas instancias queden de lado, y esta reunión permitió conocernos, escucharnos y compartir”, expresó.

La jornada contó con la participación de consejeros, gerencia y cerca de 30 nuevos colaboradores provenientes de distintas áreas de la cooperativa, como cereales, laboratorio, Granja Reynafé, granja porcina, transporte y administración.

El vicepresidente remarcó que el crecimiento sostenido de COOPAR se refleja en la cantidad de incorporaciones y en la diversidad de sectores que hoy integran la institución.

En el encuentro, los consejeros compartieron con los nuevos empleados la historia de la cooperativa, su origen, el sistema cooperativo y el rol central de los socios como verdaderos dueños de la entidad. Además, se generó una charla abierta y participativa, donde los colaboradores pudieron expresar ideas, sugerencias y miradas sobre el funcionamiento cotidiano.

Balbi subrayó la importancia del trabajo en equipo, la atención al socio y la necesidad de comprender los cambios tecnológicos que atraviesan tanto a la cooperativa como a los productores.

En ese sentido, destacó el rol de las nuevas generaciones y la combinación entre experiencia y juventud para afrontar los desafíos actuales.

También hizo referencia a los récords productivos alcanzados en los últimos ejercicios, el crecimiento del volumen de acopio y las inversiones en infraestructura, como la ampliación de la capacidad de almacenamiento en distintas sucursales.

“Son desafíos permanentes que requieren organización, inversión y comprensión del contexto productivo y comercial”, señaló.

Finalmente, remarcó la esencia del cooperativismo, enfocada en el acompañamiento al pequeño y mediano productor, la no aplicación de costos de almacenaje en Entre Ríos y la distribución de excedentes, que también beneficia a los empleados.

“La cooperativa es sólida, pero siempre hay cosas por mejorar. Esto es dinámico y se construye entre todos, con diálogo, capacitación y compromiso”, concluyó.