UPCN cerró el año con el anuncio de una completa agenda de capacitaciones para 2026

Como cierre de año, el Sindicato reunió a más de un centenar de delegados, con quienes repasó las últimas novedades que involucran al trabajador estatal, entre ellos el convenio colectivo de trabajo y las recategorizaciones, haciendo especial énfasis en la relevancia de las capacitaciones.

Sobre este punto, anunció una intensa agenda de actividades que comenzará en enero, apenas finalizado el receso en el Estado.

“Lo más importante para UPCN siempre ha sido tener resultados para los compañeros”, resaltó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, al dirigirse al cuerpo de delegados que se reunió este lunes en la sede gremial de Paraná.

En ese sentido, la Secretaria de Capacitaciones del Sindicato, Adriana Satler, anunció una completa agenda de actividades previstas para el año próximo, que iniciará inmediatamente después del receso en el Estado provincial, el lunes 19 de enero.

Entre otros temas, durante ese mes y en todo febrero se brindarán cursos y talleres que sean transversales a todas las áreas, con temas referentes a procedimientos administrativos y también sobre distintas herramientas de informática. Si bien habrá cupos limitados para que la capacitación sea altamente personalizada, se informó que todos los trabajadores tendrán oportunidad de realizarlos.

Capacitaciones y recategorización

Durante el encuentro, Domínguez resaltó el Convenio Marco de Colaboración firmado con el gobierno provincial, por el cual el Sindicato tendrá un papel preponderante sobre las capacitaciones en el empleo público. “Es prácticamente un convenio exclusivo que nos da muchas herramientas, un acuerdo muy ambicioso y superador que nos permitirá hacer las cosas bien y a través del cual buscaremos eliminar la imagen del personaje de Gasalla en que nos puso la sociedad”, expresó al respecto la dirigente sindical.

También destacó el acuerdo por el Instructivo de Recategorizaciones, por el cual 12 mil trabajadores tendrán su oportunidad para la carrera administrativa. En este punto destacó el trabajo del equipo técnico del gremio, que estuvo apoyado y acompañado por Sandra Varas y Miguel Ullrich. “Cada letra del Instructivo tiene una letra chica en la cual ustedes, los delegados, tienen un protagonismo mayúsculo y le podrán dar una mano enorme a cada compañero”, aseveró.

Luego subrayó: “Vamos a tener un convenio colectivo de trabajo totalmente moderno; seremos de las pocas provincias del país que tienen convenio colectivo de trabajo. Estamos muy esperanzados, no hay en el país un convenio parecido”.