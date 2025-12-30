Con ventajas competitivas, el gobierno impulsa a las empresas de la economía del conocimiento

Se concretó este lunes en el Mirador Tec, en Paraná, la apertura del Registro Provincial de Economía del Conocimiento. Las firmas beneficiadas accederán a reducciones fiscales y descuentos en la tarifa eléctrica, entre otros estímulos.

Se trata de un trámite ágil y sencillo que agrupa a las empresas dedicadas a actividades intensivas en el uso del conocimiento y la digitalización de la información. La inscripción, gratuita y digital a través del portal Mi Entre Ríos, permite acceder a la asistencia establecida por la Ley Provincial Nº 10.895 y su modificatoria Nº 11.152.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, dijo: «Nuestra visión de la economía del conocimiento es que sea independiente en sí misma, pero a la vez transversal a todas las actividades; su desarrollo permite agregar valor en todas las cadenas productivas e industriales».

Ante representantes de organismos del Estado provincial, empresarios, entidades de la producción, el trabajo y el comercio, e instituciones académicas, especificó «Desde ese lugar de mejora de la eficiencia, es que el gobernador Rogelio Frigerio quiso poner a disposición estas herramientas para promocionar a la economía del conocimiento, beneficiando a las empresas».

En tanto, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione, complementó: «El registro está abierto y su acceso es totalmente digital; es un instrumento que simplifica la gestión y busca tanto mejorar la competitividad mediante incentivos, como aportar al desarrollo de un ecosistema tecnológico entrerriano». Además, ponderó que «se trata de un sector que en el nivel nacional exporta por casi 10.000 millones de dólares al año, que crece año a año y tiene más de 280.000 empleos registrados. Por ello, desde el gobierno de Entre Ríos resaltamos la importancia de retener los talentos que se forman en la provincia, en cada una de las universidades que nos están acompañando».

Por su parte, director de Economía del Conocimiento, Matías Ruiz, definió: «El objetivo central del registro es que sea accesible para las empresas, brindando beneficios impositivos como la desgravación del 100 por ciento de los ingresos brutos provinciales, y reducción en el inmobiliario, los sellos y la tarifa eléctrica. Esperamos que en 2026 más empresas puedan anotarse para aprovechar estas ventajas, como también poder generar un intercambio entre empresas y el Estado provincial que nos permita mejorar las políticas públicas».

Los destinatarios

Durante la presentación se especificó que está dirigido a personas jurídicas radicadas en la provincia, o con domicilio de desarrollo de actividades en el territorio, ligadas al software y servicios informáticos y digitales, producción y postproducción audiovisual. También pueden acceder firmas relacionadas a la biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.

Asimismo, a quienes se vinculen con la geoingeniería y sus ensayos; y los análisis de servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones. Alcanza a prestadores de servicios profesionales de exportación; industrias satelitales y aeroespaciales, tecnologías espaciales e ingeniería para la industria nuclear. Incluso industrias 4.0. manufactura aditiva; inteligencia artificial; robótica e Internet industrial; Internet de las cosas; sensores, realidad aumentada y virtual; y servicios de investigación y desarrollo.