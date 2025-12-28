Dic 28

Operativos de Control y Prevención en María Grande

 

🚦 Operativos de Control y Prevención en María Grande 👮‍♂️🚔

 

El Municipio, a través del cuerpo de inspectores municipales y en coordinación con la Policía local, lleva adelante operativos de identificación de personas y control vehicular en la ciudad.

 

Estos controles se realizarán de manera periódica y sorpresiva en distintos puntos del ejido municipal, con el objetivo de concientizar y prevenir, verificando documentación, condiciones de seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

 

⚠️ Circular sin los requisitos obligatorios puede derivar en multas o retenciones.

📱 La documentación digital es válida en todo el país.

🍷 Alcohol Cero.

 

👉 Conducir con responsabilidad es cuidarnos entre todos.

