🚦 Operativos de Control y Prevención en María Grande 👮‍♂️🚔

El Municipio, a través del cuerpo de inspectores municipales y en coordinación con la Policía local, lleva adelante operativos de identificación de personas y control vehicular en la ciudad.

Estos controles se realizarán de manera periódica y sorpresiva en distintos puntos del ejido municipal, con el objetivo de concientizar y prevenir, verificando documentación, condiciones de seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

⚠️ Circular sin los requisitos obligatorios puede derivar en multas o retenciones.

📱 La documentación digital es válida en todo el país.

🍷 Alcohol Cero.

👉 Conducir con responsabilidad es cuidarnos entre todos.