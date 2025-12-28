🏆 FIESTA DEL DEPORTE 2025 🎉

👉🏻 Ayer por la noche, nuestra localidad se llenó de entusiasmo y reconocimiento en la Fiesta del Deporte 2025, un evento que celebra el esfuerzo y la dedicación de nuestros deportistas.

🫶🏻 Agradecemos a todos los entrenadores, dirigentes y colaboradores que hicieron posible este evento, ya que gracias a ellos podemos celebrar estos logros.

🥇 Durante toda la noche, se reconocieron los diversos deportes que practican los hasenkampenses, tanto dentro como fuera de la localidad: Atletismo, Abuelos en Acción, Newcom, Handball, Automovilismo, Tiro al Vuelo, Juegos Entrerrianos Adaptados, Fútbol Amputados, Bochas, Duatlón, Fondo-Medio Fondo-Odiseas, Básquet, Beach Voley, Fútbol Femenino, Fútbol Infantil, Fútbol Masculino, Hockey sobre Césped, Voleibol, Pádel, Pelota Paleta, Rugby y Patín Artístico.

🌟 Deportistas Destacados

🙌🏻 Este año, el Deportista del Año fue Felipe Rodríguez, quien ha logrado importantes reconocimientos en el salto en alto a nivel nacional. También se destacaron Bautista Kloss y Máxima Brugger, quienes han demostrado un rendimiento excepcional en sus respectivas disciplinas.

🫶🏻¡Gracias a todos los que asistieron y celebraron con nosotros! Juntos, seguimos fomentando el deporte y el bienestar en nuestra comunidad. 💪🏽🏅

