Se consolida programa que brinda herramientas a adolescentes para proyectar la vida adulta

A través del programa Su+ Autonomía, el Gobierno de Entre Ríos consolida una política específica destinada a adolescentes que transitan el egreso del sistema de cuidados alternativos. La iniciativa promueve un acompañamiento integral que incluye formación, prácticas y seguimiento sostenido para el desarrollo de proyectos de vida con mayor independencia y oportunidades reales.

“La autonomía no se construye de un día para otro, desde el Estado tenemos la responsabilidad de acompañar ese proceso, acercando herramientas para que puedan proyectar su vida adulta con más seguridad y oportunidades.”, sostuvo la presidenta de Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack.

Durante el último año, el programa amplió su alcance territorial llegando a los departamentos Colón y Uruguay, fortaleciendo la propuesta formativa y permitiendo que más adolescentes accedan a herramientas concretas para afrontar la vida adulta con mayor independencia.

El desarrollo del programa se sostiene en el trabajo conjunto con otras áreas del Estado e instituciones educativas. En este sentido, los convenios con el área de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano y con las universidades Nacional de Entre Ríos (UNER) y Autónoma de Entre Ríos (Uader) permitieron ampliar las capacitaciones, las instancias de formación y las mentorías destinadas a las y los adolescentes participantes.

El enfoque del programa parte de la premisa de generar acompañar y oportunidades reales de inclusión, formación y desarrollo personal para adolescentes sin cuidados parentales.