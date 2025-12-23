El Municipio de Aranguren destacó el orden legal y financiero, la resolución favorable de juicios y el desarrollo urbano planificado

En el marco de una entrevista realizada en el programa Mi Gente, emitido por Canal 6 R.C.V. y conducido por Gustavo Pusineri, el Presidente Municipal Luis Siebenlist y el Asesor Letrado del Municipio, Dr. Jorge Spengler, brindaron un detallado informe sobre la situación legal, financiera y urbanística de la Municipalidad de Aranguren, repasando decisiones claves tomadas desde el inicio de la gestión en 2019.

Durante el diálogo, el Presidente Municipal explicó que el objetivo fue transparentar ante la comunidad un trabajo que muchas veces no es visible, pero que resulta fundamental para la estabilidad institucional. En ese sentido, destacó el rol del asesor letrado y el abordaje responsable de diversas demandas judiciales heredadas de gestiones anteriores, que podrían haber generado un fuerte impacto económico negativo para el municipio.

Siebenlist subrayó que, gracias a una administración ordenada y a decisiones firmes, el municipio logró cerrar el año sin deudas, con todos los compromisos cumplidos incluido el pago de aguinaldos— y con previsibilidad económica. Asimismo, explicó que los recursos municipales provienen principalmente de la coparticipación nacional y provincial, sumado a una baja recaudación propia, ya que durante años no se consideró oportuno aumentar tasas, especialmente en contextos complejos como la pandemia.

Por su parte, el Dr. Spengler realizó un repaso exhaustivo de los principales procesos judiciales enfrentados desde el inicio de la gestión. Explicó que, al asumir, se revisaron y revocaron una serie de actos administrativos adoptados en las últimas horas de la gestión anterior, al considerarse que no estaban ajustados a derecho. Estas decisiones derivaron en distintos reclamos judiciales que, tras atravesar varias instancias, tuvieron resoluciones favorables para el municipio.

Entre los casos destacados se encuentran la remoción del entonces tesorero municipal —que fue confirmada en tres instancias judiciales—, la revocación de pagos indebidos al anterior asesor legal, reclamos laborales y otras demandas que no prosperaron. En todos los casos, el municipio evitó afrontar pagos, costas o indemnizaciones que hubieran significado un quebranto significativo para las finanzas locales.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la resolución de un antiguo juicio de expropiación, que permitió alcanzar un acuerdo transaccional beneficioso para ambas partes. A partir de ese acuerdo, el municipio logró consolidar un importante banco de tierras, avanzar en la urbanización de nuevos loteos y concretar la venta de terrenos mediante subastas públicas, bajo procedimientos transparentes y aprobados por ordenanza del Honorable Concejo Deliberante.

El Dr. Spengler explicó que el proceso incluyó la regularización dominial, la aprobación de planos, la intervención de Catastro y la posterior dotación de servicios esenciales como cloacas, alumbrado público y obras de infraestructura, financiadas en su totalidad con recursos genuinos municipales. En ese marco, se remarcó que cada venta se reinvierte en nuevas obras y servicios para la comunidad.

En relación a la política habitacional, el Presidente Municipal adelantó que se está trabajando en un proyecto de ordenanza para implementar alternativas de financiamiento que permitan el acceso a lotes a sectores trabajadores, entendiendo que no todos los vecinos cuentan con recursos para adquirir terrenos al contado. También se destacó la planificación de espacios destinados a pequeñas industrias y emprendimientos, con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo, generar empleo y fortalecer la economía local.

Finalmente, ambos funcionarios coincidieron en que Aranguren cuenta hoy con bases sólidas para un crecimiento sostenido, gracias a una administración ordenada, decisiones responsables y una planificación urbana y legal que brinda previsibilidad. En ese sentido, se destacó el proceso de modernización del municipio, que incluye la digitalización de actos administrativos, la despapelización y la incorporación de herramientas tecnológicas que fortalecen la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.