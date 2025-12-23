COOPAR realizó el 1° Desayuno de Apadrinamiento 2025

El jueves 18 de diciembre, desde las 9:30 horas, en la sala de reuniones del primer piso, COOPAR llevó adelante el 1° Desayuno de Apadrinamiento 2025, una iniciativa impulsada por el área de Recursos Humanos junto a los colaboradores que ingresaron a la cooperativa durante el presente año.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer la cultura organizacional, promover el intercambio de experiencias y generar un espacio de encuentro entre los nuevos integrantes y miembros del Comité Ejecutivo, permitiendo conocerse más allá de los roles laborales y acercarse a la historia, los valores y los principales hitos de la cooperativa.

La apertura estuvo a cargo del Gerente General de COOPAR, Marcelo Pagliaruza, y del responsable del área de Recursos Humanos, Nicolás Cardoso.

Durante su mensaje, Marcelo Pagliaruza destacó:

“Quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo de venir, sobre todo quienes no trabajan en Casa Central. También agradecer a los directores que están presentes. Esta es una jornada de camaradería y de conocimiento mutuo entre colaboradores y Directorio, generada desde el área de Recursos Humanos”.

Por su parte, Nicolás Cardoso expresó:

“Para nosotros es muy importante este encuentro, ya que contamos con 20 nuevos colaboradores que eligieron a la cooperativa como su lugar para trabajar. Para muchos es su primer empleo o su primera experiencia laboral formal. Detrás de cada currículum hay una historia y muchos sueños que merecen una oportunidad, y hoy COOPAR se las está brindando. Apostamos a potenciar una cultura de cercanía, más allá de los roles que cada uno ocupa”.

Durante el encuentro, los colaboradores ingresantes se presentaron y participaron de un intercambio abierto, favoreciendo el diálogo, la integración y el sentido de pertenencia dentro de la organización.

La actividad incluyó una foto grupal y la entrega de presentes por parte de los miembros del Comité Ejecutivo a todos los ingresantes 2025. La jornada tuvo una duración aproximada de cuatro horas y se enmarca dentro de las acciones que COOPAR impulsa para acompañar, integrar y fortalecer el desarrollo de su capital humano.