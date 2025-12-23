UPCN firmó con el gobierno un Convenio Marco para la capacitación de trabajadores públicos

Sucedió este martes en Casa de Gobierno, en el marco de la rúbrica del Instructivo de Recategorizaciones 2026. “Este convenio nos dará reglas claras para la recategorización y además se reconocerá la validez de todas las instancias de formación dictadas por UPCN desde el año 2022”, resaltó el Secretario General, José Ángel Allende”. Durante el acto el gobierno también anunció que “a más tardar en marzo” se enviará a la Legislatura el proyecto de convenio colectivo de trabajo (CCT).

El Sindicato firmó este martes dos importantes convenios con el gobierno provincial: el Instructivo de Recategorizaciones 2026 y el Convenio Marco de cooperación para capacitar a trabajadores de la administración pública provincial.

“Lo que hoy firmamos, tras más de un año y medio de trabajo, es el primer acuerdo que hicimos con el gobierno de la provincia, cuando el gobernador nos visitó en nuestra sede gremial y se comprometió ante nuestros delegados a que la capacitación y las reglas claras iban a ser los ejes para las recategorizaciones en la administración pública provincial”, expresó Allende tras la rúbrica, efectuada en el Salón de las Mujeres Entrerrianas.

Remarcó además que de este modo se da cumplimiento a la promesa de Frigerio de “darle un lugar preponderante a la formación, asegurándonos que no haya más nombramientos a dedo y, en cambio, se reconozca al trabajador por lo que es, por lo que hace y por el esfuerzo en su desempeño”.

Asimismo resaltó que el Instructivo y el Convenio Marco “van a garantizar a la gente poder capacitarse, en un puesto de trabajo que no va a depender de la voluntad o la simpatía con un gobierno”. A la vez remarcó que la formación será para todos los empleados públicos. “No ponemos como condición que sean afiliados, porque estamos convencidos de que la capacitación tiene que llegar a todos si queremos un Estado eficiente”, sostuvo el Secretario General.

Destacó luego que “exigir a los trabajadores la capacitación sin darles la posibilidad de, es prácticamente condenarlos al fracaso”, y aseguró que a partir de ahora “habrá una obligatoriedad de parte del Estado y del gremio, de brindar a los compañeros la posibilidad de capacitarse”.

En el acto de firma de los convenios acompañaron a Allende la Secretaria Adjutna del Sindicato, Carina Domínguez; y la Secretaria de Capacitación, Adriana Satler. Por parte del gobierno estuvieron presentes el Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el Ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el Secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Qué dice el convenio

El texto del Convenio Marco de cooperación entre el Ministerio de Gobierno de Trabajo y UPCN, describe al acuerdo como “un canal de mutua cooperación entre las partes, que favorezca la colaboración en la organización de actividades de formación y capacitación técnico-profesional y laboral, investigación, extensión, que se vinculen a los proyectos que en acuerdo las partes definan, como así también toda otra actividad que resulte apropiada a tal fin, que promueva el desarrollo de los trabajadores de la administración pública provincial”.

A su vez, establece que, para recategorizar, “se reconocerá validez y podrán ser acreditadas todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde el año 2022”, las cuales serán incorporadas a la plataforma oficial de la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia, con la posibilidad de que los trabajadores puedan inscribirse on line.

También expresa que “el Ministerio se compromete a comunicar a UPCN la totalidad de la de capacitaciones disponibles, ofrecidas por la Provincia, estableciendo un cupo mínimo para trabajadores afiliados al sindicato firmante y afianzando canales de difusión de la oferta referida”.

La duración del convenio se establece en dos años a partir de la fecha de suscripción, renovable de forma automática.

Convenio colectivo de trabajo

Durante el acto de firma de estos convenios el ministro Troncoso hizo un importante anuncio: “A más tardar en marzo vamos a estar enviando a la legislatura el primer convenio colectivo de trabajo (CCT) para la administración pública provincial”, aseguró.

Más adelante, el funcionario tuvo palabras de reconocimiento hacia el Sindicato. “Agradecemos profundamente a UPCN porque no dan lo mismo todos los gremios. Me gustaría que eso suceda y que pongan primero la provincia y la gobernabilidad. Pero hay gremios que ponen primero un kiosco, un panfleto, una bomba de estruendo, y hay gremios que ponen primero la provincia, y ustedes son uno de esos gremios. Y lo hicieron sin dejar de pelear por sus derechos, sin dejar de reclamar lo que corresponde”, destacó Troncoso en referencia a UPCN.

Por último resaltó: “Lo más importante es que podamos dejar las diferencias de lado, que en contextos complejos como este se vuelven minucias, y podamos poner primero a la provincia y al país”.