Dic 23

Viale: Muestra anual del Gimnasio Across

 

El sábado por la noche estuvimos presentes acompañando la muestra anual de gimnasia artística del Gimnasio Across se informó desde la Municipalidad de Viale

 

Una jornada llena de talento, esfuerzo y dedicación, que se reflejó en un show increíble y una puesta en escena impecable.

 

Felicitaciones a todo el equipo de entrenadores por el gran trabajo realizado y a las familias por el acompañamiento constante, fundamental en cada paso del camino.

 

Las chicas brillaron en el escenario y demostraron que detrás de cada presentación hay compromiso, pasión y muchísimas horas de entrenamiento 👏🤸‍♀️

