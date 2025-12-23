Senado: Sanción definitiva al proyecto de ley “Matías Colaprete”

La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este martes la Primera Sesión de Prórroga del 146° Período Legislativo. Fue presidida por el vicepresidente primero, Rafael Cavagna. Entre otras iniciativas, el cuerpo aprobó el proyecto de ley “Matías Colaprete”, por el que se elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, el vicepresidente primero, Rafael Cavagna presidió la primera sesión de prórroga, correspondiente al 145º Período Legislativo. Estuvo asistido por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y por la prosecretaria, Sara Foletto. Contó con la presencia de 15 legisladores.

Seguidamente, el senador Martin Olivia justificó la ausencia de su par Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos). Hizo lo propio, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), justificando la ausencia de su par Hernán Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos).

La Bandera Nacional fue izada por el senador Ramiro Favre (Colón- Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por la senadora Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos).

Ley Matías Colaprete

Los senadores aprobaron sobre tablas el proyecto de Ley de autoría de la diputada Salinas y sus pares Zoff y Damasco en revisión, por el que se elabora un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves (Ley Matías Colaprete). Expediente N° 28.288.

El proyecto, que obtuvo sanción en la Cámara de Diputados el pasado 16 de diciembre, surge a partir de una iniciativa ciudadana impulsada tras el fallecimiento de Matías Colaprete, el joven que falleció en Paraná como consecuencia de una reacción alérgica grave luego de la picadura de una abeja.

La senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) adelantó su voto afirmativo a la sanción del proyecto de ley y expresó: “Estamos hablando de algo muy simple, pero profundamente importante: cuidar la vida. Esta iniciativa nace de una tragedia que pudo haberse evitado”. En ese marco, remarcó que la propuesta “nos interpela como legisladores a transformar el dolor en una respuesta concreta del Estado”. Asimismo, explicó que la ley “fija plazos razonables de adecuación, prevé la intervención del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y contempla mecanismos de acompañamiento, control y hasta incentivos para facilitar su implementación”. Además, sostuvo que “no hay mejor manera de honrar la memoria de Matías que haciendo que su historia sirva para salvar otras vidas”. Por último, la senadora reconoció “a la familia de Matías por haber luchado tanto por esta iniciativa”.

Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) manifestó su acompañamiento y señaló: “Creo que seguimos yendo detrás de las cosas que nos pasan. Cuando alguien muere por algo que se puede prevenir, no es un accidente”. En ese sentido, lamentó que “esta ley provenga después del fallecimiento de Matías, que el 28 de diciembre se va a cumplir un año”, y extendió su acompañamiento a la familia presente.

En la misma línea, el senador Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos) se sumó a las palabras de su par y destacó que se trata de “un proyecto de ley presentado con profundo sentimiento de respeto y recogimiento, en homenaje a Matías Colaprete”. Al respecto, afirmó que su fallecimiento “nos conmovió profundamente como comunidad” y consideró que la iniciativa es “una manera de mantener viva su presencia, de acompañar a sus seres queridos y de dejar constancia de que su aporte no fue en vano y no será olvidado”.

Finalmente, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) manifestó el acompañamiento del bloque y adhirió a las palabras expresadas por sus pares.

La sesión contó con la presencia del ministro de Salud, Daniel Blanzaco; la diputada Gladys Salinas y familiares de Matías Colaprete.

Sobre tablas

Durante la sesión, también quedó aprobado el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se crean en la Jurisdicción de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos cincuenta (50) cargos de agentes penitenciarios y quince (15) cargos de oficial subadjutor de escalafón cuerpo general – personal seguridad. Expediente Nº 3173266. Expediente N° 28.750

Luego, quedó aprobado el proyecto de Ley de autoría de la diputada Streitenberger y los diputados Aranda, Gallay, Lena, Maier y Taborda en revisión, por el que se crea en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano o el organismo que en el futuro lo reemplace, la Mesa de Diálogo Social. Expediente N° 28.839.

Sobre el tema, pidió la palabra el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos) para fundamentar la iniciativa. “Lo trabajamos de este modo porque esa Mesa de Diálogo Social que prácticamente ya tiene año extendido de vigencia, surgió cuando aprobamos la Ley 11.140, la de Emergencia Alimentaria. Esa iniciativa del Poder Ejecutivo que todos acompañamos procuraba acelerar, agilizar los procedimientos de compra alimentarios con el propósito de brindar cobertura alimentaria a la situación de personas que la pudieran estar pasando complicado”, explicó al tiempo que añadió: “Este proyecto de ley que viene con media sanción de Diputados es también la continuidad y la estabilidad legal de esa Mesa”, dijo el legislador.

Límites jurisdiccionales

Los senadores aprobaron el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Nueva Vizcaya, Distrito Francisco Ramírez (Departamento Federal). Expediente N° 28.752.

Luego, aprobaron el proyecto de ley de autoría del poder ejecutivo, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna Antelo, del departamento Victoria, expediente N° 15.588.

También el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se establece la ampliación del ejido municipal de Bovril, departamento la paz, expediente N° 15.589.

Y el proyecto de ley de autoría del poder ejecutivo, por el que se establecen los límites jurisdiccionales del centro rural de población distrito Sauce del departamento Nogoyá, expediente N° 15.591.

Acuerdo Constitucional

Asimismo, los senadores prestaron acuerdo constitucional, solicitado por el Poder Ejecutivo, para los siguientes nombramientos:

-15.475 Dra. Parravicini, Luciana Ruth, para la cobertura de un (1) cargo de Defensor Auxiliar de la ciudad de Villaguay.

-15.473 Dra. Pedemonte, Ana Laura, para la cobertura de un (1) cargo de Defensor Auxiliar de la ciudad de Diamante.

-15.474 Dra. Gallegos, María Laura, para la cobertura de un (1) cargo de Defensor Auxiliar de la ciudad de Federal.

-15.472 Dra. Favotti, María Agostina, para la cobertura de un (1) cargo de Defensor Público de la ciudad de Diamante.

-15.476 Dra. Otegui, Nadia Abril, para la cobertura de un (1) cargo de Defensor Auxiliar de la ciudad de Villa Paranacito.

-15.489 Dr. Conti, Pablo Andrés, para la cobertura de un (1) cargo de Defensor Público Nº 2 de la ciudad de Paraná.

-15.480 Dra. Smaldone, María Natalia, para la cobertura de un (1) cargo de Defensor Auxiliar de la ciudad de Victoria.

-1.5482 Dr. Olarte, Salvador Joaquín, para la cobertura de un (1) cargo de Defensor Público de la ciudad de Rosario del Tala.

Al respecto, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos) expresó que en el trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos “se ha cumplido con todo el procedimiento que marca tanto nuestra Constitución Provincial como el Reglamento Interno de la Cámara” y destacó que todos los postulantes “han cumplido con todos los pasos constitucionales de un concurso que data desde el año 2019” y que “en su mayoría han recibido gran cantidad de adhesiones de distintas personas particulares y también de instituciones”.

Otros proyectos

Durante la sesión el senador por el departamento Uruguay pidió la palabra para solicitar que se agregue el expediente del proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos), Expediente N°15.594, por el que se expresa repudio a decisiones adoptadas por la Dirección de Educación Superior respecto de la reorganización de la oferta académica en los Institutos de Educación Superior de la Provincia.

El senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos) fundamentó la iniciativa. En tanto, el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) solicitó la palabra para aclarar la situación sin su acompañamiento. “Considero no apropiado aprobar este proyecto de comunicación”, dijo el legislador al respecto.

Luego, se dio tratamiento y aprobación al proyecto de ley en revisión por el que se ratifica la vigencia de Declaración de Utilidad Pública y sujeto a expropiación dispuesto por la Ley N°10.502, de un inmueble de propiedad privada ubicado en Colonia Ayuí.

También se aprobó el proyecto de ley en revisión por el que se ratifica la vigencia de Declaración de Utilidad Pública y sujeto a expropiación dispuesto por la Ley N° 10.580, de un inmueble de propiedad privada ubicado en el Departamento Concordia.

Finalmente, quedaron aprobados los diez Proyectos de Declaración enunciados en el extractín.