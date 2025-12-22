Senado: Este martes se reúnen tres comisiones y hay convocatoria a sesión

Los senadores llevarán adelante reuniones de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Además, se llamó a sesión de prórroga para este martes 23 a las 13 horas.

La comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por el senador Martín Oliva, llevará adelante una reunión a las 9:00hs en la sala de reuniones de la Secretaría de Comisión, segundo piso de Casa de Gobierno. En la oportunidad se tratará el expediente N° 15.594, proyecto de declaración por el que se expresa repudio a decisiones adoptadas por la Dirección de Educación Superior respecto de la reorganización de la oferta académica en los Institutos de Educación Superior de la Provincia.

Posteriormente, y por disposición de los presidentes de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Legislación General, senador Oliva y senadora Nancy Miranda, se realizará una reunión conjunta a las 9.30hs. El tema de la convocatoria es el expediente N° 27.596 unificado con 25.399, proyecto de ley por el que la provincia de Entre Ríos adhiere a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736 – violencia digital.

Para las 10:00hs se programó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por el senador Juan Pablo Cosso, donde se abordarán acuerdos pendientes en comisión.

Asimismo se analizarán dos expedientes: N° 28.081, proyecto de ley ratificando la Declaración de Interés Público y sujeto a expropiación dispuesto por la ley Nº10.502, referente al inmueble de propiedad privada ubicado en Colonia Ayuí, Departamento Concordia; y el expediente Nº28.080, que es un proyecto de ley ratificando la vigencia de Declaración de Utilidad Pública y sujeto a expropiación dispuesto por la Ley Nº10.580, referente al inmueble de propiedad privada ubicado en el Departamento Concordia, Municipio de Concordia.

Sesión

Los senadores fueron convocados a sesión de prórroga, programada para este martes a las 13 hs. La misma se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.